Kto wybuduje nowy odcinek drogi S17? Chętnych jest więcej, niż kilometrów

Co jednak ciekawe, to już drugi raz kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbuje wyłonić wykonawcę. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na przekroczenie zakładanego budżetu. Co będzie teraz? Po ocenie ofert złożonych w drugim postępowaniu zostanie podjęta decyzja o dalszych działań.

Sweco Polska - 4 497 612, 28 zł

Multiconsult Polska - 4 537 925,10 zł

TPF - 4 919 975,40 zł

Arcadis (lider), LENST (partner) - 6 223 800 zł

Promost Consulting - 6 934 604,70 zł

MPRB (lider), Mosty Kraków, MP Infra (partnerzy) - 8 979 000 zł

Zdjęcie GDDKiA wybrało sześciu wykonawców. Wszystkie oferty wykraczają poza budżet / GDDKiA

Nowy ślad S17. Droga będzie prowadzić do granicy

Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie poprowadzenie dwujezdniowej drogi w nowym śladzie, który będzie przebiegać od końca odcinka S17 Tomaszów Lubelski - Hrebenne, będącego obecnie w realizacji w systemie Projektuj i buduj, do planowanego terminala odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne - Rawa Ruska. Obiekt będzie realizowany w nowej lokalizacji, ok. 1 km na północ od istniejącego przejścia granicznego przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Nowa inwestycja ma na celu zwiększenie płynności ruchu pojazdów ciężarowych w obrębie przejścia granicznego i zapobiegnie tworzeniu się zatorów oraz kolejek pojazdów oczekujących na granicy.