Kontrakt na budowę obwodnicy Chełma podpisano w połowie 2021 roku. 13,5-kilometrowy odcinek trasy powstanie w ciągu drogi ekspresowej S12, prowadzącej z Lublina do granicy z Ukrainą. Droga jest budowana w formule Projektuj i Buduj, co oznacza, że po podpisaniu kontraktu wykonawca najpierw miał drogę zaprojektować, a następnie uzyskać decyzję ZRID, co właśnie mu się udało. Budowa tunelu na drodze S3 coraz bliżej końca. Kiedy pojadą nim kierowcy?

Obwodnica Chełma. Koniec projektowania, maszyny ruszają w teren

To oznacza definitywnie zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy.

Kosztem 442 mln zł powstanie 13,5 km dwujezdniowej drogi, z dwoma pasami ruchu. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód, 17 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną też przejścia dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). W ramach inwestycji zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Nowa droga przebiegać będzie w nowym śladzie i ominie Chełm od północnej strony. Jadąc drogą krajową od strony Piask (zachodniej), kierowcy wjadą na obwodnicę pomiędzy Stołpiem i Janowem, na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów, Chełm Północ, powstanie w miejscowości Horodyszcze. Tutaj powstanie też Obwód utrzymania drogi ekspresowej.

Dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm - Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w Kolonii Antonin.

Od 2025 roku obwodnica Chełma będzie częścią drogi S12

Obwodnica Chełma ma być gotowa do użytku w 2025 roku i będzie częścią liczącego około 75 km odcinka S12 Piaski - przejście graniczne w Dorohusku. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Wyłoniono już najkorzystniejsze oferty w przetargach na budowę odcinków Piaski - Dorohucza, Dorohucza - Chełm oraz Chełm - Dorohusk. Dla odcinków Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk zakończyły się już obligatoryjne kontrole Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i wkrótce dojdzie do podpisania umów z wykonawcami. Z kolei dla odcinka Dorohucza - Chełm kontrola ta jeszcze trwa.

Budowa drogi S12 Piaski - Dorohusk z problemami

Nie obyło się jednak bez kłopotów. Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie niezewidencjonowanych odpadów przemysłowych.

W związku z tym GDDKiA podjęła decyzję o ominięciu składowiska. Wiąże się to ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. A to oznacza, że odcinek ten powstanie ze znacznym opóźnieniem w stosunku do pozostałych fragmentów drogi S12.