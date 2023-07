Bezpłatne autostrady w Polsce - wiemy, jak kierowcy mogą odzyskać pieniądze

Spis treści: 01 Jak odzyskać pieniądze z systemu e-TOLL?

Jak odzyskać pieniądze z systemu e-TOLL?

W związku z likwidacją opłat za przejazdy po odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica dla pojazdów do 3,5 tony, kierowcy tych pojazdów nie będą już potrzebować elektronicznego systemu poboru opłat e-TOLL. Jedną z opcji rozliczania opłaty za przejazd jest pobranie jej z zasilonego wcześniej konta przedpłatowego. Dla użytkownika aplikacji e-TOLL, korzystającego z pojazdu do 3,5 tony, środki na tym koncie stają się więc bezużyteczne.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, istnieje możliwość odzyskania niewykorzystanej przedpłaty. W tym celu należy się zalogować w systemie e-TOLL, np. za pomocą Profilu Zaufanego albo aplikacji mObywatel. Następnie przejść do zakładki "Konta rozliczeniowe", wybrać opcję dezaktywacji konta, a następnie z listy czynności - "zwrot środków z konta rozliczeniowego e-Toll". Potem należy wpisać kwotę do zwrotu i wysłać formularz.

Którzy kierowcy muszą nadal korzystać z e-TOLL

Jednocześnie MF przypomniało, że system e-TOLL nadal będzie pełnił funkcję systemu do poboru opłat na całej sieci dróg płatnych w Polsce, także na wyżej wymienionych odcinkach autostrad dla pojazdów ciężkich, w tym pojazdów osobowych z przyczepą, których dopuszczalna masa całkowita przekroczy 3,5 tony. Aplikacja mobilna e-TOLL nadal będzie służyła kierowcom ciężarówek do przekazywania do systemu danych geolokalizacyjnych pojazdu w celu naliczenia opłaty elektronicznej - zaznaczyło ministerstwo.

Jednocześnie funkcjonalności umożliwiające zakup biletu autostradowego w aplikacji mobilnej e-TOLL PL BILET, która jest dedykowana tylko do zakupu e-biletu autostradowego, będą dostępne do 3 lipca. Jednak od 1 do 3 lipca br. zostaną ograniczone do możliwości zakupu e-biletu autostradowego trzy dni wstecz od zakończenia przejazdu, czyli do przejazdów zrealizowanych pomiędzy 28 a 30 czerwca 2023 r.

Które autostrady są bezpłatne od 1 lipca?

Bezpłatne przejazdy autostradami, które weszły w życie 1 lipca, dotyczą tylko płatnych odcinków państwowych autostrad, a konkretnie:

A2 Stryków - Konin

A4 Wrocław - Sośnica

Nadal trzeba płacić za odcinki autostrad, należące do koncesjonariuszy, czyli:



A1 Rusocin - Nowa Wieś,

A2 Konin - Świecko

A4 Katowice - Kraków

Według zapowiedzi PiS, rządzący mają jednak znaleźć sposób na to, żeby przed czasem zakończyć podpisane lata temu umowy, co pozwoli na zniesienie opłat na wszystkich polskich autostradach.

Podczas ostatniej konferencji przy węźle autostrady A1 w Rusocinie (woj. pomorskie), premier Morawiecki poinformował też o czasowym zawieszeniu opłat na odcinku autostrady A1 między Toruniem a Gdańskiem. Za darmo będzie można korzystać z niego w wakacyjne weekendy od godziny 12 w piątki do godziny 12 w poniedziałki. Z kolei w czasie długiego weekendu sierpniowego, darmowy przejazd będzie obowiązywał już od środy (również od godziny 12).