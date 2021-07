Zbliża się najważniejszy rajd tego sezonu

Trzy dni walki, siedem odcinków specjalnych, ponad 460 kilometrów rajdowych zmagań na najdłuższych i najtrudniejszych rajdowych trasach w Polsce - znamy pierwsze szczegóły tegorocznej edycji Wysoka Grzęda Baja Poland.

Na niezwykle wymagających trasach zobaczymy nie tylko najszybsze rajdowe samochody, ciężarówki, pojazdy SSV, motocykle i quady, ale także, co będzie nowością, klasyczne terenowe rajdówki sprzed lat.

Światowa ranga i mistrzowskie trofea

Rajdowe trasy Wysoka Grzęda Baja Poland będą areną zmagań nie tylko o tytuły Pucharu Świata FIA, ale także nowego rajdowego cyklu - Pucharu Europy FIA w Rajdach Terenowych Baja, więc emocji jak co roku na pewno nie zabraknie.

“To już 10-ty rok z rzędu, kiedy Baja Poland stanowi rundę Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy reprezentować Polskę w prestiżowym międzynarodowym kalendarzu sportowym FIA, obok takich rajdowych cykli jak WRC, czy ERC" - podkreśla Sławomir Wasiak - prezes Fundacji Baja Poland, organizatora zawodów.

Pierwsza edycja Baja Poland odbyła się w 2009 roku i wygrali ją Balasz Szalay oraz Laszlo Bunkoczi w Oplu Antara, a w 2012 roku rajd miał swój debiut w Pucharze Świata FIA, kiedy to jego zwycięzcą po raz trzeci z rzędu został Krzysztof Hołowczyc, tym razem pilotowany przez Filipe Palmerio, w Mini ALL4 Racing.

Hołowczyc to lider wśród triumfatorów rajdu, z 6 zwycięstwami (2010 - Nissan Navara, 2011 - BMW X3 CC, 2012 - Mini ALL4 Racing, 2014 - Mini ALL4 Racing, 2015 - Mini ALL4 Racing, 2019 - Mini John Cooper Works Rally) na koncie, w tym 4 w randze Pucharu Świata FIA. Dwoma zwycięstwami (2016 - Toyota Hilux Overdrive, 2017 - Toyota Hilux Overdrive) w Baja Poland może pochwalić się najgroźniejszy rywal Polaka, czyli Katarczyk Nasser Al-Attiyah, pilotowany przez Francuza Mathieu Baumela. Trzykrotny zwycięzca Rajdu Dakar Al-Attiyah wielokrotnie podkreślał, że bardzo lubi trasy Baja Poland i zawsze chętnie przyjeżdża do Polski.

Po jednym zwycięstwie na swoim koncie mają: rosyjski duet Alexander Zheludov i Andrei Rudnitski (2013 - Toyota Hilux Overdrive), Jakub Przygoński (2018 - Mini John Cooper Works Rally) i zeszłoroczny triumfator Holender Bernhard ten Brinke (2020 - Toyota Hilux Overdrive). Zarówno Przygońskiego, jak i ten Brinke podczas swoich zwycięskich występów w Baja Poland pilotował Belg Tom Colsoul, który tym samym ma w swoim dorobku dwa zwycięstwa jako pilot (2018 - Mini, 2020 - Toyota), obok takich zwycięskich pilotów jak Łukasz Kurzeja (2015 - Mini, 2019 - Mini), Francuz Jean-Marc Fortin (2010 - Nissan, 2011 - BMW) i Francuz Xavier Panseri (2014 - Mini).

Z kolei Puchar Europy FIA to nowo powołany w tym roku cykl regionalnych rajdów terenowych, na wzór Rajdowych Mistrzostw Europy - ERC. Jego interesująca i przystępna formuła sprawia, że wielu zawodników z zainteresowaniem wypowiada się o udziale w nim, co może sprawić, że przyciągnie on do Szczecina, Dobrej i Drawska Pomorskiego jeszcze więcej ciekawych zawodników i ich często nie mniej interesujące pojazdy.

Wysoka Grzęda Baja Poland to także jedna z eliminacji Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych, w której dominującą rolę od lat odgrywają polskie rajdowe załogi. Oprócz tego nasz narodowy terenowy klasyk stanowi eliminację czempionatów i pucharów z Polski i Czech w sporcie samochodowym i motocyklowym.

To wszystko jest gwarancją międzynarodowego towarzystwa i długiej listy zgłoszeń, ale Fundacja Baja Poland daje więcej możliwości do realizacji swoich pasji praktycznie wszystkim miłośnikom rajdów terenowych.

Baja Poland - rajd dla każdego

Po raz pierwszy w tym roku na każdym poziomie rozgrywek w Polsce funkcjonuje specjalna kategoria dla klasycznych rajdowych terenówek. To projekt zainspirowany rajdem Dakar Classic, który pokazał, że terenowe rajdówki sprzed lat mają nadal ogromny potencjał i cały czas mogą się z powodzeniem ścigać.

“Pierwsze klasyki, już zapowiedziały swój start w Wysoka Grzęda Baja Poland, więc miłośnicy motoryzacji, będą mogli oglądać nie tylko piekielnie szybkie przejazdy współczesnych rajdówek, ale także piękne i klasyczne linie terenowych youngtimerów" - mówi Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu Wysoka Grzęda Baja Poland.

Oprócz klasyków w Wysoka Grzęda Baja Poland każdy będzie mógł spróbować swoich sił na tych samych trasach co czołowi zawodnicy z Mistrzostw Polski czy Pucharu Świata FIA.

Specjalnie w tym celu Fundacja Baja Poland powołała w tym sezonie nowatorski cykl Baja Poland Series, który dedykowany jest dla uczestników bez licencji i tym samym otwiera przed nimi drogę zarówno do startów w pucharze i mistrzostwach Polski, jak i wielu międzynarodowych europejskich i światowych rajdach. To nie tylko brama do “wielkiego" motorsportu, ale przede wszystkim formuła zapewniająca każdemu chętnemu miłośnikowi rajdów terenowych możliwości startu, nauki, dobrej sportowej zabawy na wysokim poziomie organizacyjnym i realizacji swoich pasji oraz marzeń.

Po trwającej cztery miesiące przerwie od Jordan Baja, w najbliższy weekend zawodnicy staną do walki na trasie Baja España Aragon, która wraca do kalendarza pucharu Świata FIA, po rocznej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19. W Hiszpanii zobaczymy mocną obsadę polskich zawodników, w tym zwycięzcę Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie 2021 i Baja Wysoka Grzęda 2021 - Krzysztofa Hołowczyca. Baja España Aragon rozpocznie też zmagania w Pucharze Europy FIA.

Zanim gwiazdy światowego motorsportu zawitają na Wysoka Grzęda Baja Poland, zawodnicy Pucharu Świata i Europy FIA staną jeszcze na starcie Hungarian Baja na początku sierpnia, a po Baja Poland zobaczymy ich jeszcze na początku września podczas 28. Italian Baja i na koniec października na Baja Portalegre 500.

Listy zgłoszeń do Wysoka Grzęda Baja Poland otwarte są od niedawna, a już zgłaszają się zawodnicy z Polski i zagranicy, którzy 26-29 sierpnia zapełnią rajdowe miasteczko na lotnisku Szczecin-Dąbie. Wszystkich startujących w rajdzie poznamy 19 sierpnia, kiedy zostaną opublikowane listy zgłoszeń do rajdu.

Skrócony Program Wysoka Grzęda Baja Poland 2021

27 sierpnia - piątek

8.00-20.00 Miasteczko Rajdowe - Lotnisko Szczecin-Dąbie

9.00-15.00 - Odcinek Testowy - Wołczkowo

16.20 - Prezentacja zawodników - Szczecin, ul. Szafera

16.30 - Odcinek Kwalifikacyjny “Szczecin" - Szczecin, ul. Szafera

20.00 - Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców - Centrum Żeglarskie - Szczecin

28 sierpnia - sobota

9.00-20.00 Miasteczko Rajdowe - Drawsko Pomorskie ul. Toruńska

8.20 - Odcinek Specjalny “Drawsko Pomorskie" - Poligon Drawsko Pomorskie

14.15 - Odcinek Specjalny “Drawsko Pomorskie" - Poligon Drawsko Pomorskie

29 sierpnia - niedziela 8.00-16.00 Miasteczko Rajdowe - Lotnisko Szczecin-Dąbie

8.50 - Odcinek Specjalny “Lubieszyn-Dobr" - Dobra

9.20 - Odcinek Specjalny “Dobra-Szczecin" - Dobra / Szczecin, ul. Szafera

12.10 - Odcinek Specjalny “Lubieszyn-Dobr" - Dobra

12.40 - Odcinek Specjalny “Dobra-Szczecin" - Dobra / Szczecin, ul. Szafera

14.30 - Ceremonia Mety - Lotnisko Szczecin-Dąbie

