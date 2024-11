Toyota pokazała rajdową odmianę GR86. To jedyny taki pojazd na świecie

Krzysztof Mocek Rajdy i wyścigi

W trakcie tegorocznych targów SEMA w Las Vegas Toyota zaprezentowała unikalny wariant swojego flagowego sportowego modelu. GR86 Rally Legacy to rajdowy potwór inspirowany kultowym modelem Celica GT-Four, bezpośrednio nawiązujący do bogatego dziedzictwa motorsportowego japońskiej marki. Niestety jak przystało na auto koncepcyjne – będzie to jedyny takie egzemplarz na świecie.

Zdjęcie Toyota pokazała rajdową odmianę GR86. To prawdziwy potwór / materiały prasowe