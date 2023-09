Sebastian Vettel podejmie kontrowersyjną decyzję? Niemiec ujawnił plany

Dawni mistrzowie to gwarantowane show

Vettel z pewnością byłby mile widziany w paddocku, który cierpi na niedobór prawdziwych gwiazd tego sportu - tak jak wspomnieliśmy pozostało zaledwie trzech mistrzów w stawce, a reszta zawodników to młode wilki, które reprezentują zupełnie inny, mocno skalkulowany styl jazdy - opierają się na przepisach, wyliczeniach i technologii, gdy tacy kierowcy jak Vettel czy Alonso to tzw. stara szkoła.

Obaj znani są z tego, że jeżdżą dość agresywnie, nie są tak obliczalni jak inni, a w dobry dzień potrafią niemal wyciągnąć królika z kapelusza, notując świetny wynik i dając przy tym prawdziwe show wypełnione spektakularnymi manewrami wyprzedzania czy obronami. Takich kierowców również potrzebuje F1.





Czy jest miejsce w F1 dla Vettela?

Największą niewiadomą pozostaje jednak to, do jakiego zespołu mógłby dołączyć Sebastian Vettel. Większość topowych teamów ma pełen skład co najmniej na kolejny rok (mało prawdopodobne jest, że Vettel mógłby zastąpić Pereza w Red Bullu, nie ma dla niego miejsca w Ferrari i Mercedesie). W środku stawki w takich zespołach jak McLaren, Alpine czy Aston Martin również jest dość tłoczno, choć powrót do tej ostatniej opcji wydaje się możliwy - Alonso nie będzie jeździł wiecznie, a i Lance Stroll wydaje się być na wylocie.

Vettel w swojej wypowiedzi podkreślił jednak że wiele zależałoby od wyzwań, które zostałyby przed nim postawione, więc mało prawdopodobne jest, by wrócił do F1 w jednym z zespołów zamykających stawkę. W końcu to słabe wyniki i brak możliwości walki o wysokie pozycje sprawił, że pożegnał się z F1.

"Nie mówię nie" - fani zacierają ręce

Wypowiedź Vettela z pewnością ucieszy rzesze jego fanów, którzy mogą mieć nadzieję na powrót swojego idola do stawki F1 i z pewnością będą uważnie obserwować ruchy transferowe na rynku F1 w okolicach końca sezonu. Póki co powrót Vettela oparty jest tylko na plotkach i przypuszczeniach, ale sama wypowiedź mistrza pozwala domniemywać, że nie wyklucza on powrotu. Czy zobaczymy jeszcze 4-krotnego mistrza na torze?