Rajd Akropolu WRC 2022 - całe podium dla Hyundaia

Rajdy i wyścigi ​Rajd Rzeszowski RSMP 2022. Grzyb wygrywa po raz czwarty

Grecka runda to impreza o bardzo długiej tradycji, ale też i pięknej nazwie. Który z kierowców nie chciałby rywalizować w Rajdzie Bogów? Pełna nazwa 10. rundy tegorocznych Mistrzostw Świata to Acropolis Rally of Gods i w tym roku mieliśmy dwa "boskie" akcenty: jednym z nich był ponowny start rajdowego mistrza, czyli Sebastiana Loeba, drugim zaś całe podium dla Hyundaia. Patrząc na formę koreańskich załóg w ostatnim czasie, w końcowym wyniku rzeczywiście można upatrywać udziału boskiej ręki.

Kibiców liczących na kolejny popis Loeba tym razem rozczarował nie kierowca, a samochód. Ford Puma Rally1 wielokrotnego mistrza Świata stanął na dojazdówce do 9 odcinka specjalnego, będąc wtedy na czele stawki. Pech? Zdecydowanie, bo zawiódł niezwykle tani pasek klinowy alternatora.

Reklama

Małym pocieszeniem dla ekipy Forda może być pierwszy wygrany odcinek specjalny w WRC załogi Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais. Francuzi wyrównali w Grecji swój najlepszy dotychczasowy występ w rundzie czempionatu globu, kończąc Rajd Bogów na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej.

Zdjęcie Rajd Akropolu WRC 2022 / Fot. Redbullcontentpoll /

To czego dokonała Toyota w Afryce, Hyundai powtórzył w Grecji. Załogi koreańskiej marki obsadziły całe podium, a na najwyższym stopniu stanęli wielcy pechowcy poprzedniej rundy - Rajdu Belgii - Thieryy Neuville i Martijn Wydaeghe.

- To wyjątkowy moment w tym niezwykle dla nas ciężkim sezonie - podsumował boski dla siebie rajd Neuville. - Całe podium dla Hyundaia to historyczny moment dla marki.

Po przejechaniu 16 odcinków specjalnych, zlokalizowanych w okolicach Kanału Korynckiego oraz w górach Parnasu (całkowita ich długość to ponad 304 kilometry), ze stratą ledwie 15 sekund na mecie w Lamii zjawili się Ott Tanak i Martin Jarveoja. Mimo drugiego miejsca Estończyk nie miał zadowolonej miny z powodu decyzji szefostwa Hyundaia, nakazującej zachowanie pozycji bez walki wewnątrzzespołowej.

- Według mnie to była zła decyzja. Ja bym wolał walczyć - skwitował zachowanie szefów Tanak.

Trzecie miejsce duetu Dani Sordo/Candido Carrera należy uznać za znakomity wynik, zważywszy na nieregularny program startów hiszpańskiego duetu.

- Tym razem miałem trochę szczęścia, bo rywale mieli pecha - mówił na mecie Sordo. - To naprawdę dobry wynik dla zespołu.

Zdjęcie Rajd Akropolu WRC 2022 / Fot. Redbullcontentpoll /

W klasyfikacji generalnej tegorocznego czempionatu nie zmienił się lider, czyli Kalle Rovanperra. Fin ma na swoim koncie już 207 punktów i bardzo duże szanse na mistrzowski tytuł. Drugie miejsce utrzymał Ott Tanak, a na trzecie powrócił Thierry Neuville.

Emil Lindholm pilotowany przez Reetę Hamalainen doprowadził do mety w Lamii swoją Skodę Fabię Rally2 Evo na pierwszym miejscu w kategorii WRC2. Drugie miejsce w greckiej rundzie wywalczył Nikołaj Griazin, trzecią pozycję zajęli Cypryjczyk Alexandros Tsouloftas oraz Brytyjczyk Ross Whittock (Volkswagen Polo GTi R5).

Grecka runda WRC2 nie była w planach ani Kajetana Kajetanowicza, ani Mikołaj Marczyk. Nie dziwi zatem, że Kajto znowu zaliczył spadek w klasyfikacji rocznej kategorii i po Rajdzie Bogów zajmuje czwarte miejsce, mając jeszcze w zapasie dwa starty, ale już w nowych barwach - Orlen Team’u.

Zdjęcie Rajd Akropolu WRC 2022 / Fot. Redbullcontentpoll /

Marczykowi został jeszcze jeden rajd, gdzie będzie mógł punktować, a póki co kierowca Skody Fabii Rally2 Evo plasuje się na 12. miejscu w klasyfikacji generalnej kategorii WRC2.

Aktualnie załogi uczestniczące w Rajdowych Mistrzostwach Świata czeka daleka wycieczka na Antypody. Na przełomie września i października zostanie rozegrany Rajd Nowej Zelandii. Pod koniec października wrócą na Stary Kontynent, a dokładniej do Hiszpanii (20-23.10. Tegoroczną edycję zakończy rywalizacja w równie dalekiej co Nowa Zelandia, Japonii.

Rajd Belgii 2022 klasyfikacja generalna

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20N Rally1) Ott Tanak/Martin Jarveoja (EST, Hyundai i20N Rally1), + 15 sek. Dani Sordo/Candido Carrera (E, Hyundai i20N Rally1), + 1:49,7 min. Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (F, Ford Puma Rally1), + 3:42,2 min. Craig Breen/Paul Nagle (GB, Ford Puma Rally1), + 4:09,0 min. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (J/F, Toyota GR Yaris Rally1), + 6:06,1 min. Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (FIN, Skoda Fabia Rally2 Evo), + 7:46,6 min (1. WRC2)

Rajdowe Mistrzostwa Świata - klasyfikacja generalna po 4 rundach

Kalle Rovanpera (FIN) 207 pkt. Ott Tanak (EST) 154 pkt. Thierry Neuville (B) 131 pkt. Elfyn Evans (GB) 116 pkt. Takamoto Katsuta (J) 100 pkt.

Rajdowe Mistrzostwa Świata - klasyfikacja WRC2

Andreas Mikkelsen (N) 109 pkt. Emil Lindholm (FIN) 89 pkt. Yohan Rossel (F) 80 pkt. Kajetan Kajetanowicz (PL) 76 pkt.

...

12. Mikołaj Marczyk (PL) 26 pkt.