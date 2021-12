Samochody elektryczne ​Audi R8 - w przyszłości tylko elektryczne

Ken Block znany wszystkim fanom motoryzacji ze swoich popisów, a także wyczynowych pojazdów, którymi owe wyczyny uskuteczniał, został właśnie uzbrojony przez Audi w nowy, inspirowany legendarnym Quatro S1 elektryczny pojazd o nazwie S1 e-tron quattro Hoonitron. Wszystko na potrzeby nowego filmu o nazwie "Elektrikhana".

Audi S1 Hoonitron inspirowany jest modelem Quattro S1

Wyposażony w dwa silniki elektryczne, napęd na cztery koła oraz podwozie z włókna węglowego pojazd powstał w zakładzie w Neckarsulm, gdzie ma miejsce również produkcja modelu RS e-tron GT. Za projekt nadwozia odpowiada dział designu ulokowany w siedzibie marki w Ingolstadt. Jak mówi główny projektant Marc Lichte, samochód zainspirowany był Audi Sport Quattro S1, które zdominowało osławiony wyścig Pikes Peak:

Reklama

- Chodziło o stworzenie nowoczesnej, w pełni elektrycznej interpretacji S1 Pikes Peak. Harmonogram był bardzo napięty. Podczas gdy proces projektowania trwa u nas zwykle od jednego do półtora roku, tutaj, od pierwszego rysunku do ostatecznego projektu minęły zaledwie cztery tygodnie. Byliśmy w stałym kontakcie z Kenem Blockiem i jego zespołem, intensywnie wymieniając się poglądami na różne kwestie z tym związane- dodaje Lichte.



Zdjęcie Audi S1 Hoonitron i Audi Sport Quattro S1 /

Charakterystyka samochodu elektrycznego oraz jego zachowanie na drodze zdecydowanie różni się od tradycyjnych pojazdów wykorzystujących silniki spalinowe. Sam Ken Block przyznał, że w pewien sposób musiał na nowo "nauczyć się" samochodu:

- Jeździłem wieloma różnymi samochodami wykorzystującymi silniki spalinowe i skrzynie biegów, ale tutaj musiałem nauczyć się wielu nowych rzeczy. Zrobienie "bączka" z miejsca, do 150 km/h tylko przy użyciu prawej stopy, to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Nasza praca koncentrowała się na tym, bym ja przyzwyczaił się do tego samochodu, a auto poznało moje nawyki.

Audi S1 Hoonitron 1 / 12 Audi S1 Hoonitron Źródło: udostępnij

Producent nie podaje mocy ani osiągów nowego elektrycznego pojazdu - zapewnia jedynie, że jego moc jest "ogromna".



Audi S1 e-tron quattro Hoonitron wystąpi w kolejnym filmie z cyklu "Gymkhana". Tym razem ze względu na charakter pojazdu, wideo zostanie opatrzone odpowiednio zmodyfikowanym tytułem "Elekrikhana". Jego premiery możemy spodziewać się w przeciągu kliku najbliższych miesięcy.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Motorandka z Joanną Zientarską - Mini Cooper S INTERIA.PL