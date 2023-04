Spis treści: 01 Znak D-47 - koniec drogi wewnętrznej

02 Droga wewnętrzna - jakie przepisy na niej obowiązują?

03 Droga wewnętrzna i powrót na drogę publiczną - jak się zachować?

Znak D-47 - koniec drogi wewnętrznej

Znak D-47 oznacza "koniec drogi wewnętrznej". Wielu kierowców nie przywiązuje szczególnej uwagi do tego znaku przejeżdżając obok niego. Najczęściej jest stawiany w miejscach, gdzie droga publiczna łączy się z drogą wewnętrzną na przykład drogą osiedlową lub parkingiem marketu, bądź galerii handlowej. Może być stawiany zarówno po prawej jak i po lewej stronie jezdni.

Droga wewnętrzna - jakie przepisy na niej obowiązują?

Droga wewnętrzna jest drogą niepubliczną, ale zwykle ogólnodostępną dla kierowców. Jako droga wewnętrzna może być również oznakowany parking pod galerią handlową, wjazd do przedsiębiorstwa lub zakładu produkcyjnego, jednostki wojskowej, lotniska, lub dworca. Może być również drogą dojazdową do posesji, a nawet pól uprawnych, co oznacza, że nie musi być drogą utwardzoną.

Reklama

Na drodze wewnętrznej nie obowiązują przepisy ruchu drogowego, co oznacza, że nie dostaniemy na niej mandatu za brak pasów, czy rozmowę przez telefon komórkowy, natomiast jeśli na drodze znajdują się znaki lub sygnalizacja, należy się do nich stosować. Oznacza to że zarządca drogi wewnętrznej może ustalać własne zasady ruchu na drodze wewnętrznej. Przepisy ruchu drogowego mogą obowiązywać na drodze wewnętrznej pod warunkiem występowania znaku D-52 "strefa ruchu" lub D-40 "strefa zamieszkania". Wtedy należy stosować się do zasad ruchu drogowego obowiązujących na drogach publicznych.

Droga wewnętrzna i powrót na drogę publiczną - jak się zachować?

Poruszając się po drodze wewnętrznej w zasadzie nie jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, zatem przepisy (jeśli nie są wyznaczone przez znaki lub regulamin drogi wewnętrznej wprowadzony przez zarządcę drogi) nie obowiązują nas. Jednak zjeżdżając z drogi wewnętrznej wracamy na drogę publiczną, co oznacza, że musimy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom poruszającym się droga publiczną i dopiero wtedy włączyć się do ruchu. Niezależnie od tego czy skrzyżowanie jest oznakowane znakami "ustąp pierwszeństwa przejazdu", czy też "droga z pierwszeństwem" wyjeżdżając z drogi wewnętrznej jesteśmy na tak zwanej "podporządkowanej". Trzeba o tym szczególnie pamiętać, ponieważ głównie właśnie podczas wyjazdu z drogi wewnętrznej zdarza się wiele kolizji i wypadków, spowodowanych nieświadomym wymuszeniem pierwszeństwa przejazdu.

Zdjęcie Kierowca, który zlekceważy znak D-47 i np. doprowadzi do kolizji, zostanie ukarany mandatem / Łukasz Solski / East News / East News

***