Spis treści: 01 Znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

02 Znak A-32 "oszronienie jezdni"

03 Znak A-15 "śliska jezdnia"

04 Znak A-18a "zwierzęta gospodarskie"

05 Znak A-13 "ruchomy most"

06 Znak A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki"

07 Znak A-25 "spadające odłamki skalne"

08 Znak A-34 "wypadek drogowy"

09 Znak B-8 "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych"

10 Znak B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste"

Znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

Znak C-18 informuje kierowcę pojazdu silnikowego, że ten ma obowiązek stosować łańcuchy antypoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Ten nietypowy znak jest stosowany w okresie zimowym tam, gdzie opady śniegu znacznie utrudniają sprawne poruszanie się po drodze. Niestosowanie się to tego nakazu stwarza realne zagrożenie dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Niekiedy pod znakiem jest również umieszczona tabliczka T-23b, informująca jakich konkretnie pojazdów dotyczy nakaz. Mowa tutaj o takich pojazdach, jak: samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,

Reklama

Zdjęcie Znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych". / 123RF/PICSEL

Znak A-32 "oszronienie jezdni"

Znak A-32 ostrzega kierowcę o występowaniu możliwego oszronienia lub gołoledzi na jezdni. Odcinki drogi oznaczone tzw. "śnieżynką" są niebezpieczne w okresie zimowym. W tym czasie trzeba zachować na nich szczególną ostrożność, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wpadnięcia w poślizg. Pod znakiem mogą występować tabliczki informacyjne wskazujące początek odcinka, na którym występuje zagrożenie oraz jego zakończenie.

Znak ten stosowany jest najczęściej przed mostami i wiaduktami, czyli tam, gdzie ryzyko pojawienia się gołoledzi jest największe przez zwiększoną wilgoć powietrza. Znak A-23 często jest również montowany w pobliżu rzek, zbiorników wodnych oraz terenów podmokłych.

Zdjęcie Znak A-32 "oszronienie jezdni".

Znak A-15 "śliska jezdnia"

Znak A-15 ostrzega kierowcę przed śliską nawierzchnią drogi. Jest stosowany w miejscach, gdzie następuje zmiana rodzaju nawierzchni. Takie odcinki drogi stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego z powodu zmiany szorstkości jezdni, której kierowca może się nie spodziewać. Znak A-15 jest również montowany tam, gdzie są znaczące różnice w czasie układania nawierzchni tego samego rodzaju oraz występuje stałe lub okresowe zwilgocenie powierzchni jezdni.

Zdjęcie Znak A-15 "Śliska jezdnia".

Znak A-18a "zwierzęta gospodarskie"

Znak A-18a ostrzega kierowcę przed możliwością napotkania na drodze zwierząt gospodarskich, najczęściej jest to bydło. Znak stosuje się go do oznaczania miejsc na drodze, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt. Może się on odbywać wzdłuż lub w poprzek jezdni. Znak A-18a najczęściej jest spotykany w miejscowościach wiejskich przy ośrodkach hodowlanych lub pastwiskach.

Zdjęcie Znak A-18a "zwierzęta gospodarskie".

Znak A-13 "ruchomy most"

Znak A-13 ostrzega kierowcę przed mostem o ruchomym przęśle. Umieszczany jest tylko przed wjazdem na czynny most zwodzony lub obrotowy. Często towarzyszy mu również znak informujący o konkretnych porach, w których most jest regularnie zamykany, aby umożliwić jednostkom pływającym pokonanie danego odcinka cieku wodnego. Znak A-13 uprzedza o możliwych utrudnieniach w pokonaniu danego mostu.

Zdjęcie Znak A-13 "ruchomy most".

Znak A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki"

Znak A-27 ostrzega kierowców o zbliżaniu się do odcinka drogi, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika lub cieku wodnego. Umieszczany jest zarówno tam, gdzie droga biegnie wzdłuż wysokiego brzegu, jak i znajduje się przy samym nabrzeżu. Znak A-27 informuje o realnym ryzyku zjechania z nabrzeża i zatopienia pojazdu. Najczęściej jest spotykany w okolicach portów i wałów oporowych, gdzie nie ma barierek ochronnych.

Zdjęcie Znak A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki".

Znak A-25 "spadające odłamki skalne"

Znak A-25 ostrzega kierowcę przed spadającymi, staczającymi lub zalegającymi odłamkami skalnymi na jezdni. Takie obiekty stanowią poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Dlatego w takich miejscach kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, aby odpowiednio szybko zareagować na zmieniającą się sytuację na drodze. Znak A-25 najczęściej można spotkać w terenach górskich.

Zdjęcie Znak A-25 "Spadające odłamki skalne".

Znak A-34 "wypadek drogowy"

Znak A-34 ostrzega kierowców, że w danym miejscu doszło do wypadku drogowego. To znak ruchomy, który jest umieszczany tylko przy drodze, gdzie występują utrudnienia w ruchu drogowym, będące skutkiem wypadku. Znak A-34 wymaga zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ na drodze mogą pojawiać się nieoczekiwane przeszkody w postaci pracowników służb oraz zmienionej organizacji ruchu. W miejscach oznaczonych tym znakiem droga może zostać całkowicie zablokowana.

Zdjęcie Znak A-34 "wypadek drogowy".

Znak B-8 "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych"

Znak B-8 informuje o całkowitym zakazie poruszania się na drodze pojazdów zaprzęgowych. Mowa o środkach do transportu osobowego i towarowego, znajdujących się na dwóch lub czterech kołach bądź też płozach (sanie). W pojazdach zaprzęgowych siłą pociągową są zwierzęta, a najczęściej konie (ale zakaz obejmuje również wszystkie inne wykorzystywane w tym celu zwierzęta). Znak B-8 znajduje się najczęściej przy wjeździe na drogi szybkiego ruchu.

Zdjęcie Znak B-8 "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych".

Znak B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste"

Znak B-37 zakazuje postoju w parzyste dni miesiąca. Dwie białe belki symbolizują dni parzyste, natomiast jeżeli na znaku znajduje się jedna belka, zakaz obowiązuje jedynie w nieparzyste dni. Znak B-37 obowiązuje na jezdni, chodniku i poboczu w miejscu ustawienia. Podobnie jak z klasycznym zakazem postoju, znak obowiązuje aż do najbliższego skrzyżowania.

Zdjęcie Znak B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste". / INTERIA.PL

Zobacz również:

Parkujesz jak należy, a rano blokada na kole. To efekt znaku B-37

Co różni znaki C-12 i A-8? Za zignorowanie jednego z nich nawet 1000 zł mandatu

Dokąd obowiązują znaki zakazu zatrzymywania się i zakazu postoju?