Ważna deklaracja Volvo. Chodzi o samochody ciężarowe

Volvo Trucks, lider w produkcji samochodów ciężarowych, zobowiązało się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., co oznacza, że od 2040 roku będzie wytwarzać wyłącznie pojazdy bezemisyjne. Już do 2030 roku Volvo Trucks planuje redukcję emisji CO2 o 40 proc., co jest pierwszym dużym krokiem na drodze do tego celu.

Roger Alm, prezydent Volvo Trucks, podczas jubileuszu 30-lecia obecności firmy w Polsce