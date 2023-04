Za kierownicę po marihuanie? Niemcy chcą liberalizacji prawa

Krzysztof Pochłód Przepisy drogowe

Posiadanie do 25 gramów suszu konopnego i uprawa na własny użytek ma przestać być przestępstwem. Za Odrą trwają prace nad zmianą przepisów. Co to oznacza dla bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Zdjęcie Niemiecki rząd będzie podejmował decyzję w kwestii legalizacji marihuany / 123RF/PICSEL