Spis treści: 01 mObywatel2.0 - państwowa aplikacja przypomni o ubezpieczeniu OC

02 Tymczasowe cyfrowe prawo jazdy - za kółkiem z certyfikatem w telefonie

03 Od kiedy tymczasowe cyfrowe prawo jazdy?

04 mObywatel 2.0 z tymczasowym prawem jady. Będzie ważne 30 dni

Sama ustawa zmienia zapisy aż 30 innych aktów prawnych, a jej efektem mają być m.in. nowe funkcjonalności państwowej aplikacji.

mObywatel2.0 - państwowa aplikacja przypomni o ubezpieczeniu OC

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, 14 lipca zadebiutuje - gruntownie zmodernizowana - aplikacja mObywatel 2.0. Jedną z nowych funkcjonalności będą powiadomienia typu "push", czyli informacje ostrzegające kierowców np. przed końcem ważności badań technicznych czy zbliżaniem się terminu wygaśnięcia polisy OC.



Zwłaszcza ta druga wiadomość powinna ucieszyć zmotoryzowanych. Przypominamy, że od 1 lipca - w związku z podniesieniem płacy minimalnej - wzrosły też kary nakładane na właścicieli pojazdów przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak obowiązkowej polisy OC. W przypadku samochodu osobowego są to "opłata dodatkowa" wynosi aktualnie:



1440 zł do za przerwę w ciągłości ubezpieczenia OC trwającą do 3 dni;



3600 zł za przerwę w ciągłości ubezpieczenia OC trwającą od 4 do 14 dni;

7200 zł za przerwę w ciągłości ubezpieczenia OC trwającą powyżej 14 dni.



Przypominamy również, że zgodnie z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym polisa OC nie wznawia się automatycznie, gdy:



chodzi o p olisę krótkoterminową (tzw. komisowa zawierana najczęściej na okres 30 dni),



(tzw. komisowa zawierana najczęściej na okres 30 dni), nasze dane nie widnieją w polisie OC (jazda na ubezpieczeniu poprzedniego właściciela),



(jazda na ubezpieczeniu poprzedniego właściciela), mamy jakąkolwiek zaległość wobec ubezpieczyciela (niezapłacona rata, pomyłka w kwocie przelewu).

Tymczasowe cyfrowe prawo jazdy - za kółkiem z certyfikatem w telefonie

Jedną z największych nowości oferowanych przez aplikację mObywatel 2.0 mają być - zapowiedziane w ustawie - tymczasowe prawo jazdy. Funkcjonalność, dzięki której świeżo upieczony kierowca będzie mógł pobrać na telefon stosowny certyfikat potwierdzający pozytywny wynik państwowego egzaminu.

Cyfrowy dokument będzie można pobrać na swój telefon, gdy tylko informacje o wynikach egzaminu pojawią się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W praktyce można się spodziewać, że stanie się tak w terminie do dwóch dni od daty przeprowadzenia egzaminu.

Od kiedy tymczasowe cyfrowe prawo jazdy?

Chociaż ustawa o aplikacji mObywatel zacznie obowiązywać już 14 sierpnia, w zakresie tymczasowego cyfrowego prawa jazdy poczekać musimy na - ogłaszany w "Monitorze Polskim" komunikat "Ministra właściwego dla spraw informatyzacji". Kiedy można się go spodziewać?



Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie - czytamy w ustawie

Z informacji do jakich dotarła Interia.pl wynika, że służby - w tym np. Policja - szykują się na do wprowadzenia nowej funkcjonalności - najpóźniej 17 września. Nieoficjalnie mówi się jednak o bliższym terminie, niewykluczone że będzie to data 1 września bieżącego roku.



Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, funkcjonalność aplikacji, która pozwalać będzie korzystać na generowanie certyfikatów cyfrowego tymczasowego prawa jazdy trafić ma do aplikacji mObywatel 2.0 jeszcze w sierpniu.

mObywatel 2.0 z tymczasowym prawem jady. Będzie ważne 30 dni

Ustawa o aplikacji mObywatel precyzuje, że wirtualny certyfikat będzie ważny przez 30 dni. W tym czasie kierowca będzie mógł legalnie prowadzić pojazdy, a wydział komunikacji i Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych powinny uporać się z wyrobieniem tradycyjnego prawa jazdy.



Z tymczasowego cyfrowego prawa jazdy będą mogły skorzystać osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminów na prawo jazdy kategorii:



B,

B1,

A,

A1,

A2,



AM,



B+E,



T.

