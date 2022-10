Przy cmentarzach słychać szelest bloczków mandatowych. Przez kierowców

Nieprawidłowe parkowanie czasem kończy się jedynie mandatem. To najłagodniejszy wymiar kary. Bardziej dotkliwa jest blokada na kole, a najbardziej uciążliwa i uderzająca po kieszeni kara to odholowanie. To, którą z nich wybierze strażnik miejski, zależy od wykroczenia, które popełniamy, czyli od miejsca, w którym nieprawidłowo zaparkowaliśmy swoje auto.

Parkowanie przy cmentarzu. Gdzie i kiedy nie wolno zaparkować

Zasad związanych z parkowaniem (w kodeksie drogowym słowo parkowanie nie pada - mowa w nim o zatrzymaniu i postoju) jest wiele, ale można je podzielić na cztery najważniejsze grupy. Gdzie parkowanie jest zabronione?

Wśród miejsc objętych kategorycznym zakazem znajdują się przejazdy kolejowe oraz tramwajowe, a także skrzyżowania. Niedopuszczalny jest jakikolwiek postój pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów od tych obiektów. Problemy prawne możemy mieć również, gdy zaparkujemy samochód w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd z bramy, garażu, parkingu lub innej posesji.

Zakazane jest także parkowanie w odległości mniejszej niż 15 metrów od wysepek, jeśli jezdnia z prawej strony ma tylko jeden pas ruchu. Taki sam odstęp należy zachować podczas postoju pojazdu w pobliżu przystanków autobusowych. Natomiast w przypadku przystanków z zatoką zakaz parkowania obowiązuje na jego całej długości.

Miejskie cmentarze nierzadko znajdują się w pobliżu ruchliwych ulic. Należy zatem pamiętać, by nie parkować samochodu w sposób ograniczający widoczność znaków drogowych. Warto tu zwrócić uwagę na wysokość naszego pojazdu - wyższe samochody, potencjalnie ograniczające widoczność przedniej części znaku, muszą zachować odstęp od niego, liczący co najmniej 10 metrów.

Niedozwolone jest również parkowanie samochodów w takich miejscach jak tunele, wiadukty i mosty. Przepisy zakazują także postoju pojazdów wzdłuż linii ciągłej oraz jej punktów krańcowych, co mogłoby zmusić innych kierujących do najechania na tę linię. Podobnie jest z parkowaniem obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni.

Lekceważenie tych przepisów może doprowadzić nie tylko do otrzymania mandatu karnego, lecz także do odholowania pojazdu na koszt kierowcy.

Parkowanie na chodniku - nowe zasady

W ostatnim czasie sporo mówiło się o nowych zasadach parkowania na chodniku. Wbrew doniesieniom, które pojawiły się w niektórych mediach, parkowania w takich miejscach nikt nie zabronił. Kwestię tę reguluje art. 47 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Można w nim wyczytać wyraźnie, że zatrzymanie pojazdu na chodniku jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami.

Przede wszystkim zawsze musimy brać pod uwagę ilość miejsca pozostawionego pieszym. Jeżeli chodnik jest węższy niż 1,5 metra, nie można stanąć na nim nawet jednym kołem. Jeśli jest szerszy, parkowanie jest dozwolone, ale wyłącznie w sytuacji, gdy dla pieszych wciąż pozostanie przestrzeń o szerokości co najmniej 1,5 metra.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym precyzuje także, że parkowanie na chodniku przy zachowaniu zasad wymienionych wcześniej możliwe jest tylko jeśli dopuszczalna masa całkowita pojazdu jest niższa niż 2500 kg. O tym, jaka jest dopuszczalna masa całkowita naszego pojazdu, dowiemy się, odszukując w dowodzie rejestracyjnym wartość wpisaną w pole F2.

Nieprawidłowe parkowanie - jakie kary

Zdecydowana większość mandatów za parkowanie oscyluje w granicach od 100 do 300 złotych. Warto jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach kierowcy niestosujący się do przepisów dotyczących parkowania, mogą otrzymać znacznie wyższą karę.

Najniższe kary, w wysokości 100 zł, są przeznaczone dla kierowców, którzy na przykład zatrzymują pojazd w sposób utrudniający wjazd lub wyjazd np. do posesji. Taka sama grzywna grozi również za zatrzymywanie samochodu na chodniku w sposób niedozwolony. W tym przypadku kierowca dostanie też 1 punkt karny.

Znacznie wyższe mandaty przyjdzie nam zapłacić za zaparkowanie samochodu w odległości bliższej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych albo skrzyżowania (400 zł kary) lub za parkowanie pojazdu w miejscu przeznaczonym na samochód osoby niepełnosprawnej (nawet 800 zł).

Mandat za złe parkowanie to jednak nie tylko sankcja finansowa, ale też punkty karne. W przypadku podstawowych wykroczeń kierowca otrzymuje 1 punkt, ale cięższe naruszenia przepisów mogą oznaczać nawet 7 punktów.

