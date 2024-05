Spis treści: 01 Jaki jest limit punktów karnych?

02 Za co najwięcej punktów karnych?

03 Co się dzieje w chwili przekroczenia limitu punktów karnych?

04 Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych?

05 Po jakim czasie punkty karne są kasowane?

06 Jak sprawdzić ile mamy punktów karnych?

Jaki jest limit punktów karnych?

Jeżeli kierowca ma prawo jazdy krócej niż jeden rok, to limit punktów karnych wynosi 20. Gdy na jego koncie pojawi się kolejny punkt karny, oznacza to przekroczenie limitu. W przypadku kierowców mających prawo jazdy jeden rok i dłużej limit wynosi 24 punkty karne. Jak widać zatem, początkujący kierowcy traktowani są bardziej surowo i szybciej mogą utracić prawo jazdy.

Za co najwięcej punktów karnych?

Warto wiedzieć, że za niektóre wykroczenia można otrzymać nawet 15 punktów karnych. Są to:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

popełnienie przestępstwa drogowego

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

niestosowanie się do sygnałów świetlnych

niestosowanie się do sygnałów i poleceń podawane przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym i uprawnione do kontroli ruchu drogowego

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h

Co się dzieje w chwili przekroczenia limitu punktów karnych?

Po stwierdzeniu przekroczeniu limitu punktów karnych policja wysyła pismo do kierowcy i odpowiedniego urzędu z informacją o skierowaniu na badanie psychologiczne i na ponowne sprawdzenie kwalifikacji. Informuje również o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami. Od tej chwili kierowcy nie wolno prowadzić już pojazdów i to wszystkich kategorii, które w tym dokumencie miał.

Kierowca taki może sam wyszukać sobie placówkę, która przeprowadza badania psychologiczne. Następnym krokiem jest zapisanie się na egzamin teoretyczny i praktyczny w WORD. I bardzo ważna kwestia: jest to egzamin sprawdzający i jeśli kierowca go nie zda, uprawnienia zostaną mu cofnięte. Wówczas musi jeszcze raz odbyć cały kurs na prawo jazdy.

Uwaga! Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane za punkty, a kierowca miał kilka kategorii prawa jazdy, np. A,B i C, to musi zdawać egzamin na wszystkie te kategorie. Tutaj również występuje odmienność w zakresie traktowania kierowców mających prawo jazdy krócej niż jeden rok i pozostałych. Początkujący kierowca musi dodatkowo odbyć kurs na prawo jazdy, a nie tylko zdać egzamin. Wymóg ten nie dotyczy kierowców, którzy mają prawo jazdy jeden rok lub dłużej.

A zatem przekroczenie limitu punktów karnych oznacza nie tylko poważne kłopoty polegające na zatrzymaniu uprawnień i konieczności zdawania egzaminów, ale także dodatkowe wydatki.

Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych?

Przywrócono możliwość odbycia kursu reedukacyjnego, która pozwoli na zdjęcie z konta kierowcy 6 punktów karnych. Jedno zastrzeżenie! Nie można odbyć takiego kursu już po przekroczeniu limitu punktów. Można natomiast to zrobić, jeżeli zbliżasz się do górnego pułapu. Uwaga! W kursie reedukacyjnym nie mogą uczestniczyć początkujący kierowcy, którzy mają prawo jazdy krócej niż jeden rok.

Po jakim czasie punkty karne są kasowane?

Punkty karne są usuwane z konta kierowcy po upływie jednego roku. Uwaga! Ten okres liczony jest nie od chwili popełnienia wykroczenia, ale od daty uiszczenia mandatu za to wykroczenie. Jeśli więc kierowca spóźni się z opłaceniem mandatu, okres wykasowania punktów karnych przedłuża się. Oczywiście warunkiem wykasowania punktów karnych jest nieprzekroczenie dozwolonego limitu.

I jeszcze jedna istotna sprawa. Na krótki okres wprowadzono przepis stanowiący, że punkty karne kasują się dopiero po dwóch latach. Potem przywrócono okres jednego roku. Prawo nie działa jednak wstecz i dlatego kierowcy, którzy w okresie obowiązywania przepisu o dwu-letnim okresie popełnili wykroczenie, będą mieli usunięte punkty karne (za to wykroczenie) dopiero po dwóch latach.

Jak sprawdzić ile mamy punktów karnych?

Można to uczynić, udając się z dowodem osobistym lub prawem jazdy do najbliższej jednostki policji. Drugą, o wiele wygodniejszą metodą, jest posłużenie się aplikacją mObywatel. Tam znajdziemy zakładkę "Kierowcy i pojazdy", a w niej kolejną "Punkty karne".

W interesie każdego kierowcy, który został ukarany mandatem za wykroczenie drogowe, jest sprawdzenie, ile ma punktów karnych. Może zdarzyć się tak, że w ciągu roku zapłacisz dwa lub trzy mandaty i okaże się, że przekroczyłeś już limit punktów.

Jeżeli stwierdzisz, że masz już np. 20 punktów, to powinieneś wyciągnąć z tego wnioski i starać się dokładnie stosować do przepisów. Każde kolejne wykroczenie może spowodować zatrzymanie twojego prawa jazdy.

Utrata prawa jazdy jest szczególnie groźna dla kierowców zawodowych, bo nie tylko pozbawia ich możliwości wykonywania pracy, ale także oznacza zazwyczaj konieczność ponownego zdawania egzaminów na kilka kategorii.