Spis treści: Kiedy dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne? Zderzenie z dziką zwierzyną może skończyć się tragedią Co oznacza znak A-18b? Jak się zachować po zderzeniu z dzikim zwierzęciem Procedura odszkodowania za zderzenie z dziką zwierzyną Znaków A18b jest coraz więcej

Jesienią i zimą, gdy dni są krótkie, a drogi spowija szarówka i chłód, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na odcinkach oznaczonych znakiem A-18b. W tym czasie dzika zwierzyna, szukając pożywienia i schronienia przed zimnem, coraz częściej opuszcza lasy i przemieszcza się przez pola oraz drogi. Liczna populacja saren, dzików czy lisów sprawia, że ryzyko spotkania zwierzęcia na jezdni jest naprawdę duże. Takie zderzenie może skończyć się tragicznie - zarówno dla zwierzęcia, jak i dla kierowcy czy jego samochodu.

Kiedy dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne?

Choć lisy i borsuki najczęściej poruszają się pojedynczo i są zwierzętami nocnymi, zarówno sarny jak i dziki zwykle przemieszczają się w stadach, a najbardziej aktywne są od zmierzchu do świtu. Dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne po zmroku oraz o świcie. Jeśli jadąc widzimy przebiegającą przez drogę sarnę lub niewielkie stado, powinniśmy spodziewać się, że będzie ich więcej - znacząco zmniejszyć prędkość i obserwować otoczenie drogi. Może się bowiem zdarzyć, że nawet po przebiegnięciu większej grupy, na drodze pojawią się kolejne.

Zwłaszcza jesienią w pobliżu drogi mogą pojawić się sarny i dziki. Dzieje się tak, bowiem nagrzana za dnia jezdnia jeszcze przez kilka godzin i zwierzęta zbliżają się aby się ogrzać. Pojawiają się również teorie, że światło samochodów przyciąga uwagę saren, które wychodzą na drogę.

Zderzenie z dziką zwierzyną może skończyć się tragedią

Zderzenie z dziką zwierzyną zwykle kończy się uszkodzeniem samochodu i oczywiście śmiercią potrąconego zwierzęcia. W przypadku kiedy uderzymy sarnę mającą dość wysoki środek ciężkości może skończyć się podcięciem zwierzęcia, jego wpadnięciem na maskę i uderzeniem w szybę. Zniszczenia mogą być rozległe, ale zwykle dość powierzchowne z powodu niewielkiej masy sarny.

Dużo gorzej może skończyć się spotkanie z dzikiem. Niski środek ciężkości, duża masa dzików sprawia, że wypadki z udziałem tych zwierząt często są porównywane z uderzeniem w duży kamień. Straty w samochodzie mogą być na tyle poważne, że auto będzie nadawać się do kasacji, a znane są nawet przypadki wypadków śmiertelnych z udziałem dzików.

Podobnie może być w przypadku potrącenia jelenia lub łosia, które są znacznie większymi i cięższymi zwierzętami niż sarna i nierzadko po podcięciu nóg przez przód samochodu, wpadają do środka przez przednią szybę. Tego typu zdarzenia są śmiertelnie niebezpieczne. Potrącenie lisa lub borsuka zwykle kończy się tylko mniej poważnymi stratami w samochodzie.

Co oznacza znak A-18b?

W związku z wzmożoną aktywnością i większą obecnością zwierząt na danym obszarze, przy drogach blisko siedlisk muszą pojawiać się znaki A-18b, czyli żółty trójkąt ostrzegawczy z czarną sylwetką sarny w biegu. Znak ten nie tylko ostrzega kierowców o możliwym pojawieniu się dzikiej zwierzyny, ale też nakłada na kierowców obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Zwykle umieszczony jest w pobliżu siedlisk zwierząt, przy drogach przebiegających przez las, a także w miejscach w których stwierdzono wzmożoną aktywność zwierząt. Jest umieszczany również w miejscach w pobliżu terytorium polowań myśliwych.

Znak A-18b ZOFIA BAZAK East News

Jak się zachować po zderzeniu z dzikim zwierzęciem

Jeśli dojdzie do kolizji ze zwierzęciem powinniśmy w miarę możliwości zjechać na pobocze i oznaczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Warto również zawiadomić służby, aby zabezpieczył miejsce zdarzenia i zneutralizowały jego skutki. Obowiązek usunięcia zwłok padłego zwierzęcia należy do zarządcy drogi.

Procedura odszkodowania za zderzenie z dziką zwierzyną

Temat uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku potrącenia dzikiej zwierzyny bywa skomplikowana. Gdy mamy auto casco tryb uzyskania odszkodowania nie różni się od tego w przypadku kolizji z samochodem lub wypadnięcia z drogi. Żeby mieć jakiekolwiek szanse na odszkodowanie powinniśmy wezwać służby i uzyskać notatkę dokumentującą zdarzenie.

Większe szanse na uzyskanie odszkodowania za potrącenie dzikiej zwierzyny mamy wtedy, gdy do potrącenia doszło na terenie nieoznaczonym znakiem A-18b. Wtedy możemy wystąpić o odszkodowanie do zarządcy drogi, bowiem to jego zadaniem jest dopilnowanie aby droga była odpowiednio oznakowana. Jeśli znaku ostrzegającego o dzikiej zwierzynie nie było, może się okazać, że nienależycie wypełnił swoje obowiązki.

Jeśli kolizja zdarzy się w miejscu, które było oznakowane (odcinek o określonej długości) znakiem A-18b, szanse na uzyskanie odszkodowania są wyjątkowo nikłe. Na drodze oznakowanej obowiązek zachowania szczególnej ostrożności spada na kierowcę, który poprzez znak został poinformowany o możliwym pojawieniu się zwierząt na drodze. Jedyną możliwością może być zwrócenie się do lokalnego koła łowieckiego i uzyskanie informacji na temat zgłoszonych danego dnia polowań. Jeśli na danym terenie w określonym czasie zorganizowane było polowanie, mogło dojść do spłoszenia zwierzyny, która wybiegła na drogę. Koła łowieckie mają obowiązek ubezpieczania się na taką okoliczność, więc jeśli taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce możemy zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela koła łowieckiego.

Takie sytuacje w praktyce są jednak wyjątkowo rzadkie, zatem są raczej niewielkie szanse na uzyskanie zwrotu kosztów naprawy z ubezpieczenia. Pozostaje nam naprawić samochód we własnym zakresie i na własny koszt.

Znaków A18b jest coraz więcej

Dróg oznakowanych znakiem A-18b jest w Polsce coraz więcej - możemy spotkać je praktycznie na znacznej większości dróg poza terenem zabudowanym i właściwie wszystkich drogach leśnych. Dzięki dodatkowej tabliczce informacyjnej T-2 mogą one obowiązywać na odcinkach wielu kilometrów. Widząc taki znak powinniśmy zachować ostrożność i podczas jazdy obserwować otoczenie drogi, spodziewając si, że zwierzyna może wyskoczyć na drogę. Znak A-18b nie nakłada obowiązku zmniejszania prędkości, ale jest to wskazane, zwłaszcza jeśli zauważymy "świecące" w ciemności oczy w okolicach pobocza.

