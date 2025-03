Potrąciła nastolatkę na przejściu i odjechała. Reakcja policji ją zaskoczyła

Dwukierunkowa jezdnia, skrzyżowanie, przejście dla pieszych. Na to przejście wkracza kilkunastoletnia dziewczynka. Zbliża się do środka jezdni i prawidłowo spogląda w prawo upewniając się, czy nie nadjeżdża żaden pojazd. Nagle zostaje uderzona z lewej strony przez samochód jadący pod prąd.

Trudno dociec, dlaczego to auto znalazło się w tym miejscu, najprawdopodobniej kierująca samochodem kobieta skręcała samochodem na skrzyżowaniu i wjechała w drogę poprzeczną pod prąd. Być może uważała, że skręca w drogę jednokierunkową?

Najważniejsze jest jednak to, że nie zauważyła przechodzącej przez jezdnię po przejściu dziewczynki, a miała na to aż cztery sekundy. Wskazuje to wyraźnie, że kierująca samochodem w ogóle nie obserwowała sytuacji na drodze, skoro nie zauważyła pieszej na środku przejścia.