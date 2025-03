Policjanci zaglądają do aut i mają jedno pytanie. Lepiej się nie pomyl

Co może być podstawą kontroli drogowej?

Najczęstsze przyczyny kontroli drogowej to:

Podczas kontroli drogowej - bez względu na jej przyczynę - policjanci nie tylko karzą za dokonane wykroczenia, ale też mogą dokonać kontroli trzeźwości. Nie zawsze jednak na tym kończy się kontrola drogowa. Czasem policjanci - jeśli mają podejrzenia co do kierowcy lub pasażerów - dokonują przeszukania samochodu. By przeszukania dokonać, również wystarczy samo podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.