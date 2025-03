Policja wystawia mandaty za zły kąt. Chwila nieuwagi i 4000 zł kary

Mandat na 4000 zł to naprawdę wysoka kwota, nawet jak na standardy obecnego taryfikatora. Nie ma się jednak co dziwić, ponieważ dotyczy ona bardzo groźnego wykroczenia, które może spowodować do poważnego zagrożenia oraz ogromnych strat. I niestety jest ono w Polsce dość powszechne.