Parkujesz wbrew przepisom? Mandat 100 zł, ale w jednej sytuacji to minimum 800 zł

Parkowanie na trawnikach, chodnikach (bez uwzględnienia panujących przepisów), do tego pozostawianie aut na miejscach oznaczonych kopertami lub do tego nieprzeznaczonych (na przykład w strefach zamieszkania) - oto codzienność na ulicach wielu polskich miast. Strażnicy miejscy oraz funkcjonariusze bardzo chętnie interweniują w takich wypadkach (o ile w danej komendzie jest odpowiedni stan osobowy) - dla nich takie auta to łatwy łup, dość często też zlecają w takich wypadkach odholowanie pojazdu, jeśli utrudnia on ruch pieszych, pojazdów lub stoi w miejscu dla osób uprzywilejowanych.

Jaki jest mandat za parkowanie na trawniku?

Za parkowanie na trawniku grozi kara - reguluje to art. 144 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego treścią, osoba która niszczy lub uszkadza roślinność na terenach publicznych albo depcze trawnik lub zieleniec poza miejscami wyznaczonymi do rekreacji, podlega karze grzywny do 1 tys. złotych lub naganie.

Wjazd pojazdem na trawnik jest traktowany jako forma zniszczenia roślinności. W praktyce najczęściej interweniują strażnicy miejscy, którzy zazwyczaj nakładają mandat w wysokości od 20 do 500 złotych - jego wysokość zależy od skali wykroczenia.

Jeśli parkowanie łączy się z naruszeniem innych przepisów, sprawa może trafić do sądu, który może nałożyć wyższą karę. W takich przypadkach strażnicy wykonują dokumentację fotograficzną, która służy jako dowód zniszczenia roślinności.

Wjazd pojazdem na trawnik jest traktowany jako forma zniszczenia roślinności. Wojtek Laski East News

Parkowanie na chodniku - dwie ważne zasady

Parkowanie na chodniku co do zasady jest dozwolone, ale trzeba pamiętać o ważnych zasadach z nim związanych. Po pierwsze - wolna przestrzeń dla pieszych. Parkując na chodniku należy zostawić minimum 1,5 m miejsca, aby nie utrudniać ruchu osób korzystających z chodnika. Po drugie - masa auta, a konkretnie, dopuszczalna masa całkowita. Jeśli przekracza ona 2,5 tony, to na chodnik wjechać nie możemy.

Parkowanie na niebieskiej kopercie bez karty - mandat jest dotkliwy

Z uprawnień do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych może korzystać kierowca przewożący osobę niepełnosprawną, pod warunkiem posiadania ważnej karty parkingowej wystawionej na nazwisko tej osoby.

Karta parkingowa upoważnia do parkowania na “kopercie” wyłącznie podczas przewożenia osoby niepełnosprawnej. Nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową (bez obecności osoby niepełnosprawnej) podlega karze grzywny w wysokości 1,2 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu, kara może wzrosnąć do 2 tys. Zł.

Z kolei za samo nieuprawnione zajęcie “koperty” grozi mandat w wysokości 800 zł oraz 5 punktów karnych. Do tego pojawia się duże ryzyko odholowania pojazdu, aby nie blokował ona miejsca dla osób, które faktycznie mogą parkować na miejscu dla niepełnosprawnych. Wtedy koszty rosną, i to poważnie. Maksymalna stawka za odholowanie pojazdu to 716 zł, a do tego doliczyć trzeba jeszcze stawkę za przechowanie auta na parkingu - 62 złote za dobę. Warto tu zaznaczyć, że podstawowy mandat za nieprawidłowe parkowanie (na przykład na zakazie) wynosi tylko 100 zł, do tego na konto kierowcy trafia jeden punkt karny.