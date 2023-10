Spis treści: 01 Nowe kary i obowiązki dotkną wszystkich kierowców. Kara to 500 zł

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się ostatnio nowe informacje dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Dokument, który znajduje się obecnie na etapie opiniowania tworzy przepisy wykonawcze dla zmian, jakie spotkają kierowców od 1 stycznia 2024 roku.

Nowe kary i obowiązki dotkną wszystkich kierowców. Kara to 500 zł

Opracowanie projektu to efekt art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. poz. 1394), który wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku. Projekt rozporządzenia dostosowuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach do nowej ustawy m.in. poprzez uchylenie przepisów dotyczących zawiadamiania starosty o nabyciu pojazdu.



Kierowcy nie mają się jednak z czego cieszyć, bo - z dniem 1 stycznia - dotychczasowy obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu, czego dokonać można np. za pośrednictwem internetu, zastąpiony zostanie obowiązkiem złożenia wniosku o zarejestrowanie. Oznacza to, że po zakupie samochodu czeka nas nie tylko obowiązkowa wizyta w wydziale komunikacji, ale też - w razie niewywiązania się z ustawowego terminu 30 dni, kara pieniężna w wysokości 500 zł.



Wielka czystka w CEPiKu. Zniknie nawet co czwarte auto

Nowe obowiązki, jakie dotkną wszystkich właścicieli pojazdów to efekt planowanej na przyszły rok "wielkiej czystki" w Centralnej Ewidencji Pojazdów, w ramach których Ministerstwo Infrastruktury planuje "cofnięcie" decyzji o rejestracji dla tzw. "martwych dusz". Chodzi o auta, które w przeważającej większości istnieją dziś wyłącznie na papierze i wypaczają statystyczny obraz polskiego samochodu. Właśnie z tego względu często powielane są w mediach nieprawdziwe informacje dotyczące rekordowej liczby czy rekordowego wieku zarejestrowanych w Polsce samochodów.



Zdjęcie Nawet co czwarty samochód, który figuruje w CEPiKu, tak naprawdę nie istnieje / 123RF/PICSEL

Jak czytamy w art. 17. wspomnianej ustawy:

Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 roku.

Znika zgłoszenie nabycia. Pojawia się "obowiązek rejestracji"

Za zignorowanie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację czekają wysokie kary. Wynikają one z nowego brzmienia art. 140mb. 1. Prawa o ruchu drogowym. Czytamy w nim, że:

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 1, nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 3, nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.



Drugi z wymienionych przypadków dotyczy przedsiębiorców, którzy sprowadzili do Polski pojazd z terytorium innego państwa członkowskiego UE. W takim przypadku termin złożenia wniosku o rejestrację pojazdu określono na 90 dni.



"Recydywa" w wydziale komunikacji. Spóźnialscy płacą dwa razy

Trzeba też wiedzieć, że w przypadku rażącego przekroczenia terminu kara za niewywiązanie się z obowiązku rejestracji wzrasta dwukrotnie. W ustawie czytamy bowiem, że:

W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od dnia, o którym mowa odpowiednio w art. 73aa ust. 1 albo 2, karę pieniężną, o której mowa: w ust. 1, nakłada się w wysokości 1000 zł; w ust. 2, nakłada się w wysokości 2000 zł.

Na pobłażliwość nie mają też co liczyć osoby, które - w terminie do 30 dni - nie wywiążą się z obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu.



Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł - czytamy w ustawie.