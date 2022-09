Spis treści: 01 Uwaga na prędkość na skrzyżowaniach

Na absurdalną zmianę w treści Prawa o ruchu drogowym zwrócił uwagę Filip Grega - ekspert od BRD, instruktor nauki jazdy i twórca youtubowego kanału "Prawko Plus". Chodzi o nową definicję skrzyżowania, która wprowadza gigantyczne zmiany w organizacji ruchu. Mówiąc wprost, kierowcy mogą dziś stracić prawo jazdy nie wiedząc nawet, jakie wykroczenie popełnili.



Jak wynika ze znowelizowanego artykułu 2. Pkt 10 Prawa o ruchu drogowym skrzyżowaniem jest obecnie:

"część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną".

W czym problem? Do rangi "skrzyżowań" urosły właśnie wszelkiej maści łączniki służące chociażby do zawracania. Co w tym złego?

Pamiętajmy, że skrzyżowanie to nie tylko obiekt inżynieryjny. Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego ma ono również szereg innych funkcji. Jedną z nich jest np. odwołanie obowiązującego na danym odcinku ograniczenia prędkości.



Problem w tym, że tego rodzaju łączniki - służące wyłącznie do zawracania - najczęściej spotkamy na dwujezdniowych drogach w obszarze zabudowanym, na których obowiązuje podniesiony limit prędkości (najczęściej do 70 km/h). Obecność skrzyżowania - jeśli znaki mówiące o limicie prędkości nie są za nim ponowione - oznacza więc odwołanie dotychczasowego ograniczenia i powrót do "ustawowej" prędkości 50 km/h. Na tym jednak problemy kierowców wynikające z nowej definicji skrzyżowania się nie kończą.



Jednym z najsurowiej karanych wykroczeń (zgodnie z nowym taryfikatorem - mandat w wysokości 1000 zł i 10 punktów karnych) - jest przecież wyprzedzanie na skrzyżowaniu.



Wyobraźmy wiec sobie sytuację, gdy jadąc spokojnie prawym pasem dwujezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku, kierowca jadący przed nami pasem lewym zechce skorzystać z dotychczasowego łącznika i zawrócić. Jeśli miniemy go, w momencie gdy włączy lewy kierunkowskaz i zacznie zjeżdżać z lewego pasa na owy łącznik - popełniliśmy właśnie jedno z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym!



Zdjęcie Zgodnie z nową definicją skrzyżowania, jadąc prawym pasem, gdy ktoś z lewego pasa postanowi zawrócić, popełniamy jedno z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym, czyli wyprzedzanie na skrzyżowaniu / fot. google.maps /

W ten sposób do rangi piratów urastają nawet... kierowcy miejskich autobusów. By uniknąć absurdalnego mandatu, należałoby więc zwolnić do prędkości pojazdu, którego kierowa ma zamiar zawrócić i - jeśli ten zatrzymał się na łączniku (czyli skrzyżowaniu...) - również się zatrzymać, bez różnicy czy poruszaliśmy się lewym czy prawym pasem ruchu.



Chociaż przytoczona interpretacja może się wydawać absurdalna, bazuje ona przecież na ustawie prawo o ruchu drogowym. Jak zauważa Filip Grega - mowa więc o tzw. "definicji legalnej", z której wywodzi się wszystkie pozostałe interpretacje przepisów.



Od redakcji:



Z prośbą o wyjaśnienie intencji ustawodawcy zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury. Czekamy na odpowiedź.



