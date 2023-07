Spis treści: 01 Darmowe autostrady już od 1 lipca

02 Na których odcinkach autostrad od dziś pojedziemy za darmo?

03 Od dziś zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na drogach szybkiego ruchu

04 Wyższa kara za brak OC i niezapłacony podatek PCC

05 A co z krótszym terminem ważności punktów karnych i kursami redukującymi ilość punktów?

06 Tymczasowe prawo jazdy również musi poczekać

Rząd przyjął ustawę, która od 1 lipca wprowadza zmiany dla kierowców. Niektóre z nich są wyjątkowo korzystne, inne mniej, tymczasem póki co, w życie nie weszły zapowiadane zmiany w przepisach dotyczące terminu ważności punktów karnych, tymczasowego prawa jazdy i kursów redukujących ilość punktów karnych.

Darmowe autostrady już od 1 lipca

Ustawa znosząca opłaty za państwowe odcinki autostrad została uchwalona przez Sejm 26 maja i trafiła do Senatu, gdzie musiała poczekać do 21 czerwca. Senatorowie w końcu zatwierdzili przyjęcie nowych przepisów, a ustawa trafiła do rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent podpisał ja 23 czerwca, zatem ustawa o zwolnieniu z opłat za przejazd państwowymi odcinkami autostrad kierowców samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (a więc osobowych oraz motocykli) dostała zielone światło i weszła w życie już dziś - 1 lica. Za przejazd płatnymi odcinkami autostrad państwowych wciąż będą płacić kierowcy ciężarówek i autobusów.

Reklama

Na których odcinkach autostrad od dziś pojedziemy za darmo?

Dotychczas opłaty dla kierowców obowiązywały na pięciu odcinkach autostrad, część z nich jest pod nadzorem firm prywatnych i opłaty będą nadal obowiązywać:



A1 na odcinku Rusocin - Nowa Wieś,

A2 na odcinku Konin - Świecko

A2 na odcinku Stryków - Konin

A4 na odcinku Wrocław - Sośnica

A4 na odcinku Katowice - Kraków

Z wyżej wymienionych odcinków tylko dwa są państwowymi odcinkami i to właśnie nimi od dziś pojedziemy za darmo:

A2 Stryków - Konin (odcinek o długości 99 km - 10 gr za km)

(odcinek o długości 99 km - 10 gr za km) A4 Wrocław - Sośnica (odcinek o długości 162 km - 10 gr za km)

Zdjęcie Od dziś dwa dotychczas płatne odcinki autostrady w Polsce będą bezpłatne / GERARD/REPORTER / East News

Od dziś zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na drogach szybkiego ruchu

Oprócz darmowych autostrad nowa ustawa wprowadza również zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Chodzi o pojazdy kategorii: N2 o DMC od 3,5 do 12 ton i N3 o DMC powyżej 12 ton. Przepisy wprowadzają jednak ważny wyjątek, dopuszczając wyprzedzanie jeżeli wolniejszy pojazd "porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej".

Ustawa nie określa dokładnie co oznacza sformułowanie "prędkość znacznie mniejsza od dopuszczalnej" ale według ministerstwa infrastruktury wystarczy około 10 km/h różnicy, aby wyprzedzanie było dopuszczalne.

Zdjęcie Skrócenie okresu ważności punktów karnych miało wejść w życie od 1 lipca, jednak wciąż trzeba czekać. / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News

Również od dziś wzrośnie kara za brak polisy OC samochodu, a także nieopłacenie podatku PCC-3 ( np. w przypadku zakupu samochodu używanego). Obie zmiany wynikają z podniesienia płacy minimalnej do stawki 3600 zł brutto, na podstawie której wyliczana jest kara za brak OC.

Jeśli polisa OC wygasła maksymalnie trzy dni wcześniej, kara wyniesie 40% minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli 1440 zł

Jeśli od wygaśnięcia ubezpieczenia OC minęło od 4 do 14 dni grzywna będzie równowartością minimalnej krajowej, czyli 3600 zł

Osoby które nie opłaciły polisy OC w terminie większym niż 14 dni od wygaśnięcia poprzedniej zapłacą nawet dwukrotność minimalnej stawki krajowej, czyli 7200 zł

W przypadku samochodów ciężarowych obowiązują inne stawki

powyżej 14 dni - trzykrotność minimalnej krajowej - 10 800 zł

od 4 do 14 dni - 150% minimalnej krajowej - 5400 zł

do trzech dni - 60% minimalnej krajowej - 2160 zł

Podobne zmiany dotyczą opłacenia podatku PCC-3 jedna tu różnica w stawkach będzie znacznie większa - kara za nieopłacony PCC-3 może wynieść nawet 20-krotność minimalnej krajowej. Kary za brak PCC-3 będą wynosić od 360 zł do nawet 72 000 zł.

A co z krótszym terminem ważności punktów karnych i kursami redukującymi ilość punktów?

Wraz z pozostałymi zmianami planowane były również zmiany w punktach - przywrócenie rocznego terminu ważności punktów karnych dla kierowców (zamiast obowiązującego od 17 września dwuletniego okresu), a także przywrócenie kursów umożliwiających redukcję ilości punktów karnych. Zmiany te zostaną jednak wprowadzone dopiero gdy minister cyfryzacji wyda stosowny komunikat i rozporządzenie wykonawcze. Póki co pozostaje czekać.

Tymczasowe prawo jazdy również musi poczekać

Tak samo jest w przypadku wprowadzenia tymczasowych, cyfrowych praw jazdy dla młody kierowców, którzy dopiero co zdali egzamin na prawo jazdy. Choć miały pojawić się z dniem 1 lipca, one również będą musiały poczekać na komunikat ministra cyfryzacji.

Warto zacytować tu art. 20 nowej ustawy:

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających: 1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego - zgodnie z art. 17 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.

***