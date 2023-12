Nowa dyrektywa coraz bliżej. Prawo jazdy ważne co najwyżej 15 lat

Politycy Unii Europejskiej dążą do zmiany przepisów, która wpłynie na poziom bezpieczeństwa na ulicach europejskich miast. Głosowanie, które przeprowadzono w Komitecie Transportu Parlamentu Europejskiego zbliża nas do wprowadzenia nowej dyrektywy o prawach jazdy, która może wejść już w 2024 r.

Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy - badanie nawet co 5 lat

Zgodnie z założeniami nowych przepisów, każdy posiadacz prawa jazdy na samochód osobowy, czy motocykl otrzymywałby je na 15 lat. Kierowcy ciężarówek i autobusów - na 5 lat. Po tym okresie wznowienie uprawnień do prowadzenia pojazdu musiałoby wiązać się z koniecznością uzyskania pozytywnego wyniku badań lekarskich.



Reklama

Ostrzejsze limity alkoholu dla kierowców

Kolejną zmianą przewidzianą przez nowe przepisy jest zaostrzenie limitu zawartości alkoholu we krwi kierowców. Na poziomi unijnym została podjęta decyzja, że kierowcy posiadający uprawnienia od mniej niż 2 lat nie mogą mieć we krwi więcej niż 0,2 promila. Kraje unijne mogłyby zaostrzyć ten wymóg jeszcze bardziej, ale nie mogłyby go złagodzić.



17-latkowie do ciężarówek

Nowa dyrektywa dotycząca praw jazdy zakłada, że już 18-latkowie mieliby możliwość starania się o prawo jazdy na autobusy przewożące do 16 pasażerów. Za to już ukończenie 17. roku życia pozwalałoby na staranie się o prawo jazdy na ciężarówkę, ale do ukończenia 18. roku życia młodemu kierowcy musiałby towarzyszyć w kabinie bardziej doświadczony kierowca.

Nowe przepisy przewidują również możliwość korzystania z cyfrowego prawa jazdy na terenie całej Europy, zmienią też sposób szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Po akceptacji przez Komitet Transportu Parlamentu Europejskiego, czekają na głosowanie w wykonaniu pełnej izby Parlamentu Europejskiego. To ma się odbyć podczas sesji plenarnej w styczniu 2024 r.