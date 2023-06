Spis treści: 01 Urlop za granicą. Zamiast magnesu, można przywieźć wysoki mandat

02 Francja. Mandaty i nieoczywiste przepisy drogowe

03 Hiszpania. Rabat na mandaty i dwa trójkąty ostrzegawcze

04 Włochy. Dozwolone pół promila, ale zapomnij o “zimnym łokciu”

05 Szwajcaria. Za zbyt szybką jazdę zabiorą samochód i wsadzają za kratki

06 Grecja. Uważaj gdzie i kiedy parkujesz, bo mandat to 500 euro

Jeżeli latem lubisz podróżować w przewiewnych klapkach, w deszczowy dzień nie zwalniasz na autostradzie, a od czasu do czasu zdarza ci się wystawić łokieć za szybę, lepiej dwa razy się zastanów, zanim wyjedziesz za granicę. W niektórych zachodnich państwach Europy za te i wiele innych dziwnych rzeczy możemy zostać surowo ukarani.

Na urlop za granicę wybierasz się samochodem? Bez obaw, niemal na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, wykorzystywane są te same znaki drogowe, wzory i kolory. Zupełnie inaczej jest natomiast z przepisami ruchu drogowego. Francja, Grecja, Hiszpania, Włochy czy Szwajcara, to kraje, w których do niektórych kwestii policja podchodzi zupełnie inaczej, niż w Polsce.

Francja. Mandaty i nieoczywiste przepisy drogowe

Wybierając się do kraju nad Sekwaną trzeba pamiętać przede wszystkim o ograniczeniach prędkości. Maksymalna prędkość z jaką możemy się poruszać po drogach ekspresowych i autostradach to kolejno 110 i 130 km/h. Sprawy mają się zupełnie inaczej, kiedy poruszamy się po mokrej nawierzchni. W deszczowy dzień na tych drogach ograniczenia wynoszą 100 i 110 km/h. Poza terenem zabudowanym dozwolona prędkość wynosi 80 km/h, jednak wiele zależy też od regionu. Kilka lat temu władze Francji dały samorządom możliwość decydowania o ograniczeniach we własnym zakresie.

Przestrzegamy też kierowców, którzy lubią podróżować w klapkach. Kierowanie autem w przewiewnym, choć nie zawsze zapewniającym pełną kontrolę obuwiu, może się skończyć mandatem w wysokości 90 euro (ok. 400 zł). Sugerujemy też, żeby wystawiać łokcia za szybę - za tzw. “zimny łokieć" możemy dostać mandat w wysokości 80 euro (ok. 360 zł). We Francji trzeba też uważać na miejsca, w których parkujemy. Jeżeli dostaniemy mandat za parkowanie na ulicy, możemy opłacić go w pobliskim sklepie - wówczas pracownik wręczy nam stosowne pokwitowanie. Z opłatą grzywny lepiej nie zwlekać, bowiem po 30 dniach od daty wystawienia, wysokość mandatu może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Hiszpania. Rabat na mandaty i dwa trójkąty ostrzegawcze

Jeżeli zostaniemy ukarani w Hiszpanii, warto zapłacić mandat w ciągu 20 dni - wówczas zapłacimy tylko połowę stawki. Kolejną ciekawą kwestią jest wymóg posiadania dwóch trójkątów ostrzegawczych. Przepis ten nie dotyczy nas, jeśli poruszamy się autem zarejestrowanym w Polsce, jednak przed wyjechaniem wynajętym autem z parkingu lokalnej wypożyczalni, lepiej się upewnić czy zestaw jest kompletny. Ponadto, podobnie jak we Francji, lepiej odpuścić sobie jazdę w kalpkach czy japonkach i nie wystawiać łokcia poza okno - jedno i drugie może nas kosztować 80 euro (ok. 360 zł).

Włochy. Dozwolone pół promila, ale zapomnij o “zimnym łokciu”

Dopuszczalny limit zawartości alkoholu w organizmie we Włoszech wynosi 0,5 promila, czyli ponad dwa razy więcej, niż w Polsce. Trzeba mieć jednak na uwadze, że kompletnie pijanym kierowcom, u których stężenie alkoholu przekroczy 1,5 promila, grożą surowe konsekwencje. Jeżeli zostaniemy złapani pod silnym wpływem alkoholu, policjant zabierze nam uprawnienia, wsadzi do aresztu, a w skrajnym przypadku skonfiskuje nawet pojazd, który później zostanie zlicytowany na aukcji.

Lokalna policja, podobnie jak w Hiszpanii czy we Francji, zwraca uwagę na sympatyków “zimnych łokci". We Włoszech za eksponowanie swojego łokcia podczas jazdy grozi mandat w wysokości od 40 do 168 euro (180-750 zł).

Szwajcaria. Za zbyt szybką jazdę zabiorą samochód i wsadzają za kratki

Policja w Szwajcarii nie ma litości dla piratów drogowych. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości - czasami nawet o kilka kilometrów na godzinę - kończy się ogromną grzywną.Jeśli nie będziemy się pilnować, możemy nawet stracić samochód i trafić za kratki. Rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest traktowane w Szwajcarii jako przestępstwo, zagrożone pozbawieniem wolności od roku do 4 lat. Czeka to każdego, kto przekroczy limit o 40 km/h w strefie zamieszkania, o 50 km/h w terenie zabudowanym, o 60 km/h poza terenem zabudowanym i o 80 km/h na drodze szybkiego ruchu.

Grecja. Uważaj gdzie i kiedy parkujesz, bo mandat to 500 euro

Poza pilnowaniem prędkościomierza, w Grecji warto też zwracać uwagę na to, gdzie i kiedy parkujemy. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że spotkamy znak zakazu postoju z pionowymi pasami - czasem jednym, czasem dwoma. Zwróćcie na nie uwagę, żeby nie narazić się na mandat. Taki znak jest informacją że w danym miejscu nie możemy parkować tylko w nieparzyste lub parzyste dni tygodnia.

Druga sprawa dotyczy wjazdu do poszczególnych stref, jak np. centrum Aten. Kiedy można? O dziwo, o tym, kiedy możemy wjechać do centrum w danym dniu tygodnia, decyduje parzysta lub nieparzysta liczba na tablicy rejestracyjnej. Dziwne, ale lepiej się stosować - w przeciwnym razie narazimy się na mandat w wysokości nawet 500 euro (ok. 2220 zł).

