Brak pasów to nie wszystko. Za co jeszcze pasażer samochodu może dostać mandat?

Zgodnie z obowiązującym obecnie taryfikatorem mandatów w Polsce, za większość wykroczeń karana osoba za kierownicą. Niemniej, są również scenariusze, w których policjant może wystawić mandat także osobom towarzyszącym. Pasażer nie odpowie rzecz jasna za nadmierną prędkość czy przejechanie na czerwonym świetle, ale za spowodowanie wypadku owszem.

Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa - komu wolno?

Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest w interesie wszystkich osób, które podróżują samochodem - zarówno kierowcy, jak i pozostałych osób. Korzystać z pasów nie muszą jedynie taksówkarze, kobiety w zaawansowanej ciąży oraz osoby z odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

Reklama

Pasażer bez zapiętych pasów? To będą dwa mandaty

Jeżeli podczas kontroli okaże się, że nasz pasażer nie dopilnował tego obowiązku, policjant może wystawić tej osobie mandat w wysokości 100 zł. Jakby tego było mało, w takiej sytuacji drugi mandat zostanie wręczony także kierowcy (100 zł i 4 punkty karne), który nie zadbał o bezpieczeństwo innych.

Zdjęcie Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest w interesie wszystkich osób, które podróżują samochodem - zarówno kierowcy, jak i pasażerów. / Value Stock Images / East News

Jazda autem pod wpływem alkoholu. Mandat również dla pasażerów?

Zmiany w taryfikatorze, tysiące wypadków rocznie czy kampanie walczące z promilami na drogach. Mimo ogromnych starań i wdrażaniu w życie kolejnych obostrzeń, wciąż masa kierowców decyduje się na jazdę samochodem po spożyciu alkoholu.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że od wielu lat obowiązują przepisy, które jasno precyzują rolę pasażera, który widząc nietrzeźwą osobę za kierownicą, zawsze powinien ją powstrzymać przed jazdą. Zgodnie z art. 96 § 1 pkt 3 Kodeksu wykroczeń, za dopuszczenie nietrzeźwej kierowcy za “kółko", odpowiadają pasażerowie.

Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega karze grzywny. art. 96 § 1 pkt 3 Kodeksu wykroczeń

Grzywna przewidziana w Kodeksie wykroczeń może wynieść nawet 5 tys. złotych. Jeśli dojdzie do wypadku to sytuacja pasażera, który dopuścił do jazdy jest jeszcze gorsza. W tej sytuacji może zostać uznany współwinnym i obarczony częściową odpowiedzialnością finansową za skutki zdarzenia.

Zdjęcie Jazda autem pod wpływem alkoholu. Mandat również dla pasażerów? / Michał Janiszyn / INTERIA.PL

Pasażer doprowadził do wypadku? Grozi mu nawet 3 lat więzienia

Zdarzają się jednak sytuacje, w których główną przyczyną wypadku było zachowanie pasażera. Mowa tu m.in. o zaśmiecaniu czy zanieczyszczaniu dróg. Wyrzucenie przez okno butelki, papierosa czy torby plastikowej grozi mandat w wysokości od 500 do 200 zł.

Przepisy regulują też inne scenariusze. Powiedzmy, że odwozisz z imprezy pijanego kolegę, któremu chodzą po głowie bardzo dziwne pomysły. Dla żartu pociągnie za kierownicę lub zaciągnie hamulec ręczny - przejażdżka kończy się kolizją lub wypadkiem.

Kto odpowie? W najgorszym przypadku policjant może pociągnąć to pod przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. takiej osobie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. W przypadku mniej poważnych sytuacji grozi mandat w wysokości kwoty przewidzianej za dane wykroczenie powiększonej o 500 zł.

Zdjęcie Zdarzają się jednak sytuacje, w których główną przyczyną wypadku było zachowanie pasażera. / 123RF/PICSEL

Mandaty dla pasażerów. Opcji jest więcej, niż mogłoby się wydawać

Pasażer zostanie pociągnięty do odpowiedzialności także w sytuacji, gdy jest właścicielem lub użytkownikiem pojazdu. Mowa tu m.in. o następujących sytuacjach:

dopuści do prowadzenia pojazdu osobę bez wymaganych uprawnień (200 zł);

dopuści do ruchu pojazd bez ubezpieczenia i przeglądu (200 zł)

dopuści do ruchu pojazd bez trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy (50-200 zł)

***