Musisz znać te zasady, jadąc autem za granicę. Unikniesz wielu kłopotów

Sezon wakacyjny rozpoczął się na dobre, a to oznacza, że już wkrótce wielu kierowców wyruszy w drogę. Nierzadko trasa do wymarzonej miejscowości będzie wiodła przez kilka europejskich krajów, a jak mówi słynne przysłowie - "co kraj to obyczaj". Warto zatem pamiętać, że w każdym z europejskich państw obowiązują odmienne przepisy.

Przepisy drogowe w Europie. O czym warto pamiętać?

By ułatwić przygotowania do wyjazdu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała specjalne plansze informacyjne wyszczególniające zasady panujące w poszczególnych krajach Europy.

Wskazują one na obowiązujące limity prędkości, dopuszczalny limit spożytego alkoholu, a także na wysokość opłat drogowych. Dzięki nim dowiemy się również, czy w danym kraju motocykliści są objęci nakazem posiadania kasku, oraz jak prezentuje się kwestia korzystania z telefonów w czasie jazdy.

Przed wyjazdem warto się zatem zapoznać z poniższą galerią:

Przepisy drogowe w poszczególnych krajach Europy 1 / 23 Limity prędkości, opłaty drogowe i mandaty we Włoszech Źródło: GDDKiA

Jak się przygotować do podróży samochodem?

GDDKiA zwraca także uwagę na różnice dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodu. W krajach położonych na terenie Europy obowiązują przepisy zgodne z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym, ale nie oznacza to, że w każdym państwie służby graniczne będą do nich podchodzić identycznie.

W teorii policjant za granicą nie może ukarać kierowcy w samochodzie z polskimi tablicami rejestracyjnymi np. za brak obowiązkowych w danym kraju elementów. Lecz dla własnego bezpieczeństwa warto doposażyć auto m.in. właśnie w apteczkę i kamizelkę. GDDKiA zachęca także do znalezienia przed wyjazdem listy wyposażenia, w które powinniśmy wyposażyć samochód.

Te zasady są ważne nie tylko w Polsce

Wyjazd za granicę samochodem to jednak nie tylko świadomość różnic w przepisach. Niezależnie od miejsca, w które się wybieramy wciąż warto pamiętać o kilku uniwersalnych zasadach i praktykach: