Mógł się zatrzymać, ale uznał, że przejedzie. Ta decyzja dużo go kosztowała

Kary za nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych należą do najwyższych w taryfikatorze. Mimo tego na przejściach wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Czasem wynikają one z nieprecyzyjnych przepisów (jak osławiony już brak definicji "pieszego wchodzącego na przejście"), ale czasem nie budzą żadnych wątpliwości prawnych.

Zdjęcie Dzięki zachowaniu pieszej nie doszło do niebezpiecznej sytuacji. To jednak nie znaczy, że kierowca nie popełnił wykroczenia / Policja