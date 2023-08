Spis treści: 01 Od kiedy nowe kursy reedukacyjne dla kierowców?

02 Kursy reedukacyjne dla kierowców. Wiemy, jak będą wyglądać

03 Ile potrwa kurs reedukacyjny dla kierowców?

04 Zagonią kierowców na plac manewrowy? Zadanie praktyczne na kursie doszkalającym

05 Kursy reedukacyjne dla kierowców. Powrót fikcji?

Trwają prace nad przywróceniem kursów reedukacyjnych dla kierowców łamiących przepisy kodeksu drogowego. Przypominamy, że na zmiany w tym zakresie zmotoryzowani czekają od 17 września ubiegłego roku. Wtedy właśnie zmieniono przepisy dotyczące sumowania liczby punktów karnych (wydłużono czas "przedawnienia" punktów z jednego roku do dwóch lat). Zniknęła też możliwość uczestniczenia w kursach doszkalających pozwalających cyklicznie - dwa razy do roku - zmniejszyć o 6 liczbę przypisanych kierującemu punktów karnych.

Od kiedy nowe kursy reedukacyjne dla kierowców?

Już 26 maja, przy okazji prac nad tzw. "lex Uber", czyli przepisami o przewozach na aplikację, w "trybie" tzw. "wrzutki sejmowej" znowelizowano brzmienie Prawa o ruchu drogowym. W ramach tych zmian pojawiły się zapisy mówiące o przywróceniu kasowania punktów karnych po roku od wpisania ich do ewidencji (a nie dwóch latach jak ma to miejsce obecnie) i - właśnie - kursów reedukacyjnych dla "punktujących" kierowców.



Znowelizowaną treść przepisów ogłoszono w Dzienniku Ustaw 16 czerwca 2023 roku. Te mają zacząć obowiązywać w trzy miesiące od daty publikacji czyli - 17 września 2023 roku.



Jak czytamy w znowelizowanym Prawie o ruchu drogowym:

Osoba wpisana do ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ustawa precyzuje też, że możliwość skorzystania z takiego kursu "nie dotyczy to kierowców w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Kursy reedukacyjne dla kierowców. Wiemy, jak będą wyglądać

Ostatnio w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano - datowany na 16 lipca bieżącego roku - projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Dokument precyzuje, jak wyglądać ma nowy kurs reedukacyjny i ile trwać będą tego rodzaju zajęcia doszkalające dla kierowców.

Ile potrwa kurs reedukacyjny dla kierowców?

Zgodnie z wytycznymi MSWiA szkolenia prowadzić będą wspólnie:



policjant z komórki ruchu drogowego lub "inna osoba posiadającą wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego",



psycholog transportu,



egzaminator lub osoba zatrudniona przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego posiadając uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.



Każde szkolenie składać się będzie z 8 godzin wykładów (po 45 minut każda), a także - tu zupełna nowość - z jednego ćwiczenia praktycznego. W jednym takim "kursie" uczestniczyć może maksymalnie 15 osób.

Zagonią kierowców na plac manewrowy? Zadanie praktyczne na kursie doszkalającym

Konieczność przeprowadzenia zadania praktycznego oznacza, że ustawodawca nie przewiduje możliwości uczestniczenia w kursie reedukacyjnym online. Każdy z kierowców, chcących wykreślić ze swojego konta 6 punktów karnych, będzie musiał osobiście stawić się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i poświęcić na doszkolenie jeden dzień roboczy.



Aż sześć godzin lekcyjnych przewidziano na prezentacje i filmy instruktażowe. Ta część szkolenia prowadzona będzie przez policjanta ruchu drogowego lub "inną osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego". W czasie wykładów prowadzący przypomnieć ma zasady i przepisy ruchu drogowego oraz omówić przyczyny i skutki wypadków drogowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem następstw społecznych i prawnych.



Kolejne dwie godziny przewidziano dla psychologa transportu, który - w formie filmu lub prezentacji - przedstawiać ma "psychologiczne aspekty kierowania pojazdem".



Zupełną nowością jest zadanie praktyczne, które polegać ma na "hamowaniu awaryjnym przy prędkości 30-50 km/h". To jedyne zadanie, jakie kierowcy będą musieli wykonać za kierownicą pojazdu, poza salą wykładową.

Kursy reedukacyjne dla kierowców. Powrót fikcji?

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie ono opublikowane w terminie umożliwiającym powrót do "starych" przepisów z dniem 17 września.



Niestety, ramowy plan szkolenia nakreślony w załącznikach do rozporządzenia nie napawa optymizmem. Wprawdzie pojawienie się zadania praktycznego mającego uświadomić wpływ prędkości na "fizykę" prowadzenia to zdecydowanie krok w dobrym kierunku, ale trudno nie odnieść wrażenia, że część teoretyczna upłynie kierowcom głównie na... bawieniu się smartfonami.



Warto przypomnieć, że za przywróceniem możliwości odbywania przez kierujących kursów reedukacyjnych i powrót do rocznego okresu "przedawnienia" postulowała m.in. branża transportowa, cierpiąca z powodu permanentnego braku kierowców zawodowych. Powrót do kursów pozwalających "wymazać" ze swojego konta 6 punktów karnych raz na pół roku, to również ukłon w stronę - przeżywających problemy finansowe - WORDów.



Projekt z 16 lipca nie określa stawek, więc - na tym etapie - ceny kursów doszkalających dla "punktujących" kierowców pozostają tajemnicą. Pojawienie się dodatkowego zadania praktycznego pozwala sądzić, że same kursy będą zauważalnie droższe niż do tej pory. Ostatnie tego rodzaju szkolenia, w połowie ubiegłego roku, kosztowały z reguły między 300 a 400 zł.