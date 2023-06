Kierowco, przejechałeś tu na czerwonym świetle? Spodziewaj się mandatu

Spis treści: 01 Przejechałeś na czerwonym świetle? System to wykryje

Kierowcy, widząc fotoradar, zazwyczaj zwalniają, by uniknąć kary. Nieco inaczej jest jednak, kiedy część kierujących zauważy palące się czerwone światło. Zamiast zatrzymać się w odpowiednim miejscu, decydują się jechać dalej. Przyczyny takiego zachowania bywają różne, ale za najczęstszą zapewne można wskazać pośpiech. Może też zdarzyć się tak, że dany kierowca porusza się z prędkością tak wysoką, że bezpieczne wyhamowanie jest niemożliwe. Kierowcy przejeżdżający na czerwonym często są przekonani, że skoro policja "nie złapała ich za rękę", to znaczy, że nie poniosą konsekwencji. Może jednak okazać się, że jest zupełnie inaczej.

Przejechałeś na czerwonym świetle? System to wykryje

Od kilku lat w coraz większej liczbie miejsc w naszym kraju pojawiają się systemy monitorujące skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Mają one za zadanie bezwzględne wyłapywanie kierowców, którzy przejadą na czerwonym świetle. Warto pamiętać, że takie miejsca nie są w żaden sposób oznakowane. Wyjątek od tej prawidłowości stanowią jedynie lokalizacje, w których dodatkowo znajdują się urządzenia służące do pomiaru prędkości.

Gdzie można znaleźć system wykrywający przypadki przejazdu na czerwonym świetle?

Zgodnie z informacjami Navi Expert, miejsc, w których system wykrywa przypadki przejazdu na czerwonym świetle, obecnie jest 37. Gdzie dokładnie?

Województwo dolnośląskie:

Wrocław, skrzyżowanie al. Wiśniowej z ul. Ślężną

Wrocław, skrzyżowanie ulic Na Ostatnim Groszu (droga krajowa nr 5) i Bystrzyckiej

Wrocław, ul. Średzka (DK94)

Polkowice, skrzyżowanie DK 3 z ul. Kopalnianą

Bielawa, ul. Bohaterów Getta

Województwo kujawsko-pomorskie:

Nakło nad Notecią, skrzyżowanie Obwodnicy z ul. Mrotecką, DK10 z DW241

Grębocin, skrzyżowanie ulicy Kowalewskiej z Dworcową i Lubicką, DK10 z DW552

Kowal, skrzyżowanie DK 91 z Wojska Polskiego, DK91 z DW269

Województwo lubelskie:

Anielin, skrzyżowanie DK 12 - Anielin

Lublin, Rondo Kuklińskiego

Województwo łódzkie:

Zgierz, skrzyżowanie Al. Armii Krajowej z ul. Długą

Województwo małopolskie:

Olkusz, DK 94, skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego i Pakuskiej

Mikołajów, skrzyżowanie DK 94 z Sierachowicami

Województwo mazowieckie:

Jabłonna, Rondo Biskupów Płockich

Marki, skrzyżowanie al. Marszałka Piłsudskiego z ul. Wspólną

Mroków, skrzyżowanie Al. Krakowskiej z ul. Rejonową i Szkolną

Warszawa, skrzyżowanie ulic Grójeckiej z Dickensa

Warszawa, skrzyżowanie ulic Ostrobramskiej z Fieldorfa

Warszawa, skrzyżowanie Al. Niepodległości z ul. Batorego

Warszawa, skrzyżowanie Al. Witosa z ul. Sobieskiego

Województwo podkarpackie:

Ropczyce, skrzyżowanie ul. 3 Maja z DK94

Stalowa Wola, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Komisji Edukacji Narodowej

Województwo podlaskie:

Białystok, Rondo Skrzyńskiego

Białystok, Rondo Małachowskiego

Białystok, skrzyżowanie ulic Branickiego z Miłosza

Białystok, skrzyżowanie ulic Antoniuk Fabryczny z Gajową

Białystok, Plac gen. Fieldorfa "Nila"

Województwo pomorskie:

Mosty (powiat lęborski), skrzyżowanie DK6 z ul. Witosa

Luzino, skrzyżowanie ulic Wejherowskiej i Lęborskiej z Chłopską i Wilczka

Miszewo, skrzyżowanie ulic Gdańskiej z Gdyńską

Wejherowo, skrzyżowanie DK6 z ul. Orzeszkowej

Województwo śląskie:

Pyskowice, skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Toszeckiej, DK40 i DK94

Łaziska Górne, obwodnica w pobliżu ulicy Cieszyńskiej, DK81

Bielsko-Biała, rondo NSZZ Solidarność, skrzyżowanie ulic Sarni Stok i Warszawskiej

Województwo świętokrzyskie:

Zagnańsk, ul. Turystyczna

Województwo wielkopolskie:

Piła, Obwodnica Bydgoszcz - Szczecin, na skrzyżowaniu DK10 i DK11

Komorniki, skrzyżowanie ulic Poznańskiej z Gottlieba

Oczywiście na tym lista lokalizacji się nie kończy. System wykrywania, czy kierowca przejechał na czerwonym świetle będzie pojawiał się w kolejnych miejscach.

System wykrywania przejazdu na czerwonym świetle. Są dwie metody

W naszym kraju można spotkać się dwoma metodami monitorowania skrzyżowań pod kątem przejazdu na czerwonym świetle. Pierwsza zakłada, że w okolicy sygnalizatora znajdują się dwie kamery (jedna przed nim, a druga na nim). Pierwsza z nich obserwuje, czy zapaliło się czerwone światło i jeśli pojazd wyjedzie za linię, robi zdjęcie tyłu auta. Następnie uruchamiana jest druga kamera. Ta fotografuje twarz kierowcy i przednią tablicę rejestracyjną pojazdu.

W drugim wariancie mamy ukryte w asfalcie czujniki oraz jedną kamerę znajdującą się na maszcie. Zwykle umieszczone są tuż za linią zatrzymania albo za sygnalizatorem. Kiedy zapali się czerwone światło, a samochód przejedzie po czujnikach zostaje uruchomiona kamera, która wykonuje zdjęcie pojazdu z przodu, a następnie. Po około sekundzie robione jest kolejne zdjęcie, by sprawdzić, czy auto tylko nieznacznie przekroczyło linię.

Przejazd na czerwonym świetle. Jaki mandat?

Zestaw wykonanych w ten sposób zdjęć trafia do systemu CANARD, gdzie następnie identyfikowany jest właściciel pojazdu danego pojazdu. Później drogą pocztową trafia do niego list z prośbą o to, by wskazał on sprawcę danego wykroczenia. W przypadku, gdy właściciel auta powiadomi, kto wówczas siedział za kierownicą, osobie tej zostanie wystawiony mandat w wysokości 500 złotych. Nie jest to zbyt wygórowana kwota. Znacznie gorzej jest jednak, jeśli chodzi o punkty karne. Za to wykroczenie przewidziano 15 punktów. Jeśli jednak właściciel pojazdu nie wskaże sprawcy, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 500 zł do 8 tys. zł.