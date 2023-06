Masz miejsce garażowe pod blokiem? Możesz mieć problem

Z końcem kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania tzw. świadectw energetycznych. Za brak takiego dokumentu w przypadku umowy sprzedaży lub najmu nieruchomości grozi obecnie grzywna w wysokości do 5 tys. zł. To problem dla osób chcących sprzedać miejsce parkingowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym. Notariusze żądają okazania dokumentu w momencie zwierania umowy przyrzeczonej, ale podmioty uprawnione do wystawiania świadectw nie chcą ich wydawać. Wszystko przez nieprecyzyjne przepisy, które narażają właścicieli pojazdów na wysokie kary.

Zdjęcie Dziura w nowych przepisach? Eksperci nie są zgodni, czy przy sprzedaży miejsca parkingowego potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej / Wojciech Laski / East News