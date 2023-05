Spis treści: 01 Ochrona prawna pracowników transportu zbiorowego

02 Chodzi także o szacunek dla kierowców MPK

03 Ustawa jest wyczekiwana od ponad 10 lat

Już 7 czerwca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, autorstwa Marka Rutki. Według nowych przepisów, pracownicy transportu zbiorowego otrzymają status funkcjonariuszy publicznych, co ma w duży stopniu wpłynąć na ich poczucie bezpieczeństwa.

Ochrona prawna pracowników transportu zbiorowego

Poseł lewicy podkreśla, że wprowadzenie zmian jest wynikiem wsłuchiwania się w głosy pracowniczek i pracowników komunikacji miejskiej oraz kolejowej - w tym kierowców, motorniczych, maszynistów i drużyn konduktorskich.

Dzięki nowym przepisom każda osoba, która dopuści się agresji słownej lub fizycznej wobec pracowników komunikacji zbiorowej, będzie odpowiadać, jak w przypadku ataku na policjanta. Oznacza to, że prokuratura będzie zmuszona zareagować od razu - z mocy prawa - bez konieczności składania oskarżenia prywatnego.

Chodzi także o szacunek dla kierowców MPK

Nowe przepisy to jednak nie tylko "parasol ochronny" na pracowników transportu zbiorowego, ale także próba zmiany ich wizerunku w oczach pasażerów. Jak twierdzi Krystyna Golanka, motornicza z 15-letnim stażem - równie ważną kwestią jest zbudowanie szacunku wobec np. kierowcy lub motorniczego. Większe prawa oznaczają większe możliwości - np. podczas egzekwowania porządku lub interwencji w przypadku chuligańskich wyczynów.

Ustawa jest wyczekiwana od ponad 10 lat

Podczas konferencji prasowej poseł Marek Rutka zauważył także, że tylko w ubiegłym roku w komunikacji publicznej przewieziono ponad 2,5 mld pasażerów. Grupa pracowników, którzy mają zostać objęci swoistym "parasolem bezpieczeństwa" to ok 100 tysięcy osób. Co więcej - sama ustawa jest wyczekiwana przez środowisko od ponad 10 lat.

Pomysł posła Lewicy został przegłosowany w kwietniu tego roku - poparli go niemal wszyscy politycy. Podczas głosowania jedynie 4 posłów było przeciwko.

