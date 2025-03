Już kilka sądów wydało orzeczenia w sprawie używania kierunkowskazów na rondzie. Są one bardzo podobne. Między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyraził następujące stanowisko:

Rondo należy traktować jako "zwykłe" skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu. Przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw by zamiar wykonania takiego manewru należało wcześniej zasygnalizować.

Jest to moim zdanie stanowisko w pełni słuszne, oparte na zasadzie logicznego myślenia i obowiązujących przepisów. Na rondzie, podobnie jak na zakręcie, nie włączamy kierunkowskazu, jeżeli jedziemy wokół obwiedni ronda. Włączamy go tylko w dwóch przypadkach:

Jeżeli zamierzamy opuścić rondo skręcając w pierwszą drogę wylotową, to już przed wjechaniem na rondo włączamy prawy kierunkowskaz. Jego wskazania mogą być ważną informacją dla innych kierujących, zwłaszcza tych którzy wjeżdżają na rondo.

Jeżeli zamierzamy opuścić rondo skręcając w drugą drogę wylotową, to prawy kierunkowskaz włączamy dopiero po minięciu pierwszego wylotu. Nie wolno tego robić za wcześnie!

Jeżeli zamierzamy opuścić rondo trzecią drogą wylotową (czyli jak mówią niektórzy kierowcy: "skręcić w lewo"), to prawy kierunkowskaz włączamy zbliżając się do trzeciego wylotu. Jeśli wykonujemy przy tym zmianę pasa ruchu na prawy, to prawy kierunkowskaz włączamy przed przejechaniem na sąsiedni pas. Mamy przecież obowiązek sygnalizować zamiar nie tylko opuszczenia ronda, ale także zamiar zmiany pasa ruchu na obwiedni.