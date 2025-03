Jazda w kolumnie - czy można wjeżdżać między auta?

Jazda czy, bardziej ogólnie, poruszanie się w kolumnie może dotyczyć zarówno aut osobowych, uprzywilejowanych, wojskowych, a także motocyklistów, rowerzystów czy pieszych. Polskie prawo jasno określa, jaką grupę można nazwać kolumnę i jakie zasady w niej obowiązują oraz to, co w przypadku napotkania kolumny na drodze mogą robić inni kierujący. Najważniejsze informacje dotyczą na przykład tego, czy można wyprzedzać kolumnę wojskową oraz to czy, można wjeżdżać między pojazdy znajdujące się w kolumnie.