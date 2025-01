Jazda na suwak nie zawsze obowiązuje. Kierowcy tego nie wiedzą

Jazda na suwak to przepis, który obowiązywał w wielu krajach Europy Zachodniej na długo przed tym, jak pojawił się on w Polsce. Obecnie wpuszczanie auta przed siebie (umożliwienie mu zmiany pasa w pewnych konkretnych warunkach) jest nie tylko obowiązkowe, ale też za niestosowanie się do tej zasady grozi mandatem.

Niektórzy kierowcy "regulują" ruch w przypadku zatorów blokując pas na określonej wysokości i nie wpuszczając przed siebie innych lub nie pozwalając autom, które są za nimi kontynuować jazdy do końca pasa. Cała idea jazdy na suwak w przypadku zatorów opiera się właśnie na tym, by maksymalnie wykorzystać każdy pas ruchu i zjeżdżać z tego zanikającego dopiero przy jego końcu.

Niedopuszczalne jest więc blokowanie pasa ruchu w celu uniemożliwienia innym kierowcom dojazdu do jego końca, podobnie jak wpychanie się za więcej niż jednym przepuszczanym pojazdem przez kierowców jadących pasem, który się kończy. Przepisy jasno określają, że kierowca jadący pasem mającym kontynuację ma obowiązek wpuścić jeden samochód. Istotne jest również, aby kierowcy nie opuszczali kończącego się pasa ruchu przedwcześnie - prawidłowym zachowaniem jest dojechanie do jego końca i dopiero wtedy wykonanie manewru zmiany pasa.

Oczywiście manewr zmiany pasa trzeba odpowiednio wcześniej zasygnalizować kierunkowskazem. Policjanci chętnie karzą blokujących pas, jeśli się na takich natkną, z kolei niestosowanie się do jazdy na suwak grozi mandatem w wysokości do 500 zł i pięć punktów karnych. O obowiązku stosowania zasady jazdy na suwak w miejscach, gdzie często występuje znaczne spowolnienie ruchu, informuje znak D-56, jednak to, czy trzeba się stosować do zasady jazdy na suwak nie zależy od niego.