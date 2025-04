Jakie dokumenty trzeba mieć w aucie? Zawsze zabieraj je w podróż

dowód rejestracyjny - również jest to w CEPiK-u

Brak konieczności wożenia ze sobą dokumentów jest możliwy dzięki Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli systemowi informatycznemu, w którym można sprawdzić m.in. status i posiadane kategorie prawa jazdy, ważność polisy OC oraz dane ubezpieczonego pojazdu wraz z najważniejszymi datami, ważność badań technicznych, parametry techniczne pojazdu, dane właściciela pojazdu, dokumenty przypisane do pojazdu, liczbę punktów karnych na koncie kierowcy, status pojazdu (kradzież, zbycie, wyrejestrowanie).

Co grozi za jazdę bez dokumentów?

brak ważnego badania technicznego - wiąże się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz mandatem w wysokości od 1500 do 5000 zł.

brak ważnego ubezpieczenia OC - wysokość kary zależy od tego, jak długo nie mamy OC. Grzywny wahają się od 1700 do 8480 zł w przypadku samochodów osobowych

brak ważnego prawa jazdy - mandat 1,5 tys. zł lub grzywna do 30 tys. zł i zakazem prowadzenia pojazdów.

W niektórych sytuacjach warto posiadać przy sobie prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu wraz z potwierdzeniem zawarcia OC. Z wożenia dokumentów mogą zrezygnować osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, a ich dane znajdują się w systemie CEPiK. Do sytuacji, w których dokument prawa jazdy, ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd na pewno się przydadzą, należą podróże zagraniczne.

Poza granicami kraju policjanci zatrzymujący do kontroli nie mają bowiem bezpośredniego dostępu do bazy CEPiK, więc informacji o statusie kierowcy i pojazdu muszą odczytać z fizycznych dokumentów. Analogicznie, jeśli posiadamy zagraniczne prawo jazdy, lub/i pojazd, którym poruszamy się po Polsce jest zarejestrowany poza granicami, trzeba mieć odpowiednie dokumenty świadczące o naszych uprawnieniach i statusie auta, którym jedziemy. Pół biedy, jeśli jesteśmy w stanie w jakiś sposób zorganizować (dowieźć) komplet dokumentów, jeśli okaże się to niemożliwe, policjant będzie mógł nałożyć mandat nawet 1500 zł oraz wydać zakaz prowadzenia pojazdów.