Scenariusz jest zwykle podobny. Kierowca, który minął patrol policji mierzący prędkość za pomocą ręcznego radaru chce ostrzec nadjeżdżających z przeciwka i krótko mruga światłami drogowymi. Okazuje się jednak, że jeden z pojazdów to nieoznakowany radiowóz. Policjanci więc zawracają, zatrzymują i karzą kierowcę. Za co? Nie konkretnie za ostrzeganie przed policją, ale za nieprawidłowe użycie świateł.

Przepisy dotyczące używania świateł drogowych (czy sygnałów dźwiękowych) reguluje oczywiście ustawa Prawo o ruchu drogowym . Na przykład w warunkach mgły dopuszczalne jest używanie krótkich sygnałów dźwiękowych dla ostrzeżenia innych uczestników ruchu. Światła drogowe można wykorzystywać do sygnalizowania niebezpieczeństwa, jednak ustawa zabrania ich używania w sposób, który mógłby prowadzić do oślepienia innych kierujących.

Choć przepisy nie przewidują możliwości krótkiego użycia świateł drogowych (np. by przepuścić kogoś na skrzyżowaniu), w praktyce funkcjonariusze zwykle nie nakładają za to mandatów. Jest to po prostu część “alfabetu” kierowców - zatem nie zawsze mrugnięcie światłami drogowymi spowoduje, że patrol, który to dostrzeże będzie interweniował.