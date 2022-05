Dwa auta chcą zająć ten sam pas. Kto tu ma pierwszeństwo?

Jakiś czas temu na skrzynkę mailową Interii nadesłano taki oto opis sytuacji drogowej:

Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną skręcałem w lewo. W tym czasie z przeciwka nadjechało kilka samochodów, które przepuściłem. Przed przejściem dla pieszych, po którym szli ludzie, zatrzymała się żółta furgonetka. Ja przepuściłem jeszcze nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówkę i dostrzegłem za nią zielone auto sygnalizujące kierunkowskazem zamiar skręcenia w prawo. Zamierzałem skręcić na lewy pas poprzecznej, trzypasowej jezdni. Zakładałem, że kierowca zielonego samochodu skręci na sąsiedni, środkowy pas, który był wolny.

Kiedy przystąpiłem do skręcania okazało się, że zielony samochód wpycha się na lewy pas, zamiast na środkowy.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Niestety zorientowałem się za późno i doszło do zderzenia mojego samochodu z tamtym pojazdem.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Nie było ono wprawdzie groźne, ale mimo to w moim nowym samochodzie został poważnie wgnieciony prawy błotnik, a ponadto tamten pojazd wyrwał mi przedni zderzak. Nie byłem w stanie dojechać do domu, moje auto musiało być przewiezione na lawecie pomocy drogowej.

Uważam, że nie ponoszę żadnej winy za tę kolizję, a winien jest wyłącznie kierowca zielonego auta. Mógł on przecież skręcić na pas środkowy i wtedy ja zająłbym bezproblemowo lewy pas. Nie wiem po co pchał się na lewy pas?

Wezwaliśmy policję, ale funkcjonariusze uznali, że to ja jestem sprawcą kolizji. Odmówiłem przyjęcia mandatu, bo zupełnie nie zgadzam się z takim werdyktem. Czekam teraz na rozprawę w sądzie.

Czy możecie upewnić mnie, że mam rację i podać konkretne przepisy, które to potwierdzają?

Dwa auta zajmują ten sam pas - kto ma pierwszeństwo

Niestety, muszę rozczarować naszego czytelnika. Jedyny przepis, który należy tu przytoczyć to art. 25 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:



Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Nie ulega wątpliwości, że zielony samochód skręcał w prawo, podczas gdy nasz czytelnik, kierujący czerwonym autem, w lewo. Z założenia zielony pojazd miał zatem pierwszeństwo przed czerwonym. Nie istnieje natomiast przepis, który nakazywałby kierującemu zajęcie po skręceniu konkretnego pasa ruchu. Kierowca zielonego samochodu mógł wybrać dowolny pas. Wybrał lewy.

To nasz czytelnik, skręcając w lewo swoim czerwonym autem, powinien był uważnie obserwować zachowania pojazdów skręcających w prawo i w razie potrzeby ustąpić im pierwszeństwa. Wystarczyło patrzeć na tor jazdy zielonego samochodu i wówczas pan Janusz nie byłby "zaskoczony" tym, że wspomniany pojazd skręcił na lewy pas poprzecznej jezdni.

Wprawdzie nasz czytelnik ma rację, że gdyby kierowca zielonego samochodu skręcił na pas środkowy, to on mógłby w tym samym czasie skręcić na lewy pas i tory jazdy obu aut nie przecięłyby się. Dzięki temu oba samochody mogłyby sprawniej opuścić skrzyżowanie. To jednak tylko aspekt praktyczny. Z formalnego punktu widzenia kierujący zielonym autem miał pierwszeństwo i mógł zająć po skręceniu dowolny pas. Nie wolno przedkładać praktycznych wniosków i oczekiwań ponad przepisy.

Z tej sprawy płynie tylko jeden pocieszający wniosek - człowiek uczy się na błędach, chociaż ta nauka bywa kosztowna. No i niestety kłania się tutaj po raz kolejny zupełnie błędne, dowolne interpretowanie przepisów, a to świadczy z kolei o bardzo słabym wyszkoleniu polskich kierowców. Podobnie bywa w przypadkach wielu innych kolizji, kiedy to każdy z uczestników jest święcie przekonany, że to on miał rację, a co za tym idzie, pierwszeństwo. W rezultacie do takich kolizji zupełnie niepotrzebnie wzywana jest policja, a czasem tego rodzaju banalne zdarzenia muszą być rozpatrywane przez sądy.