Droga jednokierunkowa charakteryzuje się przede wszystkim brakiem podziału jezdni na przeciwne kierunki ruchu - nie znajdziemy tu linii ciągłej rozdzielającej pasy, choć jeśli na drodze jednokierunkowej wyznaczono więcej pasów do jazdy na wprost, to mogą być one rozdzielone linią przerywaną. Często wyróżnia ją obecność zatok parkingowych po obu stronach oraz chodników lub ścieżek rowerowych.