Cztery auta i żadnych znaków - kto jedzie pierwszy? Tego nie ma w przepisach

Skrzyżowania równorzędne stanowią dla niektórych kierowców niemały problem - kierujący dojeżdżają do takiego skrzyżowania i spotykając się na nim z innymi uczestnikami ruchu nie do końca wiedzą, który z nich ma pierwszeństwo. A przecież zasady wydają się proste, choć faktycznie na skrzyżowaniu równorzędnym może dojść do problematycznych sytuacji, gdy do skrzyżowania jednocześnie dojeżdżają pojazdy ze wszystkich kierunków. Polskie przepisy na temat takich okoliczności milczą.