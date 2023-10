Biały romb na niebieskim tle. Nowy znak, za złamanie - 600 zł mandatu

Spis treści: 01 Biały romb na niebieskim tle - co oznacza ten znak?

02 Jaki mandat za ignorowanie znaku z białym rombem na niebieskim tle?

Nowy symbol drogowy zagościł na trasach we Francji, lecz mało którzy kierowcy rozumieją, co oznacza. Jeżdżąc często po drogach europejskich, warto zaznajomić się z bieżącymi regulacjami obowiązującymi w danym państwie. Nieświadomość przepisów oraz symboli drogowych nie zwolni nikogo od otrzymania mandatu. Tym bardziej, iż niektóre grzywny są wystawiane automatycznie za sprawą kamer czy fotoradarów.

Biały romb na niebieskim tle - co oznacza ten znak?

Kierowcy z Polski udający się na zachód powinni zaznajomić się z znaczeniem białego rombu na niebieskim tle. Na razie ten nowy symbol drogowy zadebiutował na autostradach w rejonach Paryża, Lyonu, Nantes, Rennes, Grenoble czy Strasbourga. Miejscowe media zaznaczają, że wkrótce symbol ten będzie obecny na wszystkich drogach szybkiego ruchu na terenie całego kraju.

Nowy znak drogowy oznacza pasy przeznaczone dla wspólnych podróży w ramach systemu carpoolingu. Z tego względu, nie wszyscy kierowcy będą mieć możliwość korzystania z tych pasów. Pasy te są zarezerwowane wyłącznie dla taksówek, autobusów oraz innych środków transportu publicznego, ale także dla kierowców samochodów elektrycznych oraz pojazdów, w których znajdują się co najmniej dwie osoby. W przypadku pojazdów zeroemisyjnych, wymagane jest posiadanie specjalnej naklejki Crit`Air potwierdzającej zeroemisyjność.

Jaki mandat za ignorowanie znaku z białym rombem na niebieskim tle?

Używanie pasa zaznaczonego białym rombem na niebieskim tle może okazać się kosztowne. Francuski system taryfikacji mandatów zakłada karę w wysokości 135 euro (około 600 zł). Kierowcy muszą pamiętać, że na licznych drogach we Francji kontrole realizowane są także za pomocą zaawansowanych kamer, które są w stanie zarejestrować precyzyjną liczbę pasażerów w pojeździe.

Nowy znak, symbolizujący specjalny pas ruchu, został wprowadzony, aby promować praktykę carpoolingu, co w efekcie ma przyczynić się do ochrony środowiska. Zachęcanie do korzystania z transportu publicznego oraz przewożenie dodatkowych pasażerów ma na celu redukcję ruchu drogowego, a co za tym idzie, emisji gazów.