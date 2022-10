kto nie stosuje się do (...) orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wprawdzie nawet w takich przypadkach kara pozbawienia wolności orzekana jest w ostateczności, ale trzeba wiedzieć, że siadanie za kierownicą pomimo sądowego zakazu to najszybsza droga do orzeczenia przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia.