Niedawno na rynku pojawił się bagażnik OutPace od Thule, który zgodnie z zapewnieniami producenta, powinien spełniać potrzeby osób okazjonalnie podróżujących autem z rowerami. Jest on prosty w montażu i intuicyjny w obsłudze, przez co jego użytkowanie nie wymaga żadnych specjalistycznych umiejętności ani wiedzy.

Elastyczne, przegubowe ramiona i regulowana głowica, pozwalają na montaż rowerów o różnym kształcie i wielkościach ram. Bagażnik jest kompatybilny z jednośladami, posiadającymi ramy o średnicy od 20 do 90 mm. Dodatkowo, paski mocujące koła można wygodnie schować, co zmniejsza ryzyko zahaczenia o coś podczas jazdy.

Bagażnik Thule OutPace posiada kilka udogodnień, które sprawdzą się podczas podróży w mieście, gdzie liczy się każdy milimetr wolnej przestrzeni. Jest on składany w górę, co pozwala zaoszczędzić sporo miejsca np. podczas parkowania. To powoduje, że nie trzeba go za każdym razem ściągać przed poruszaniem się w ciasnych miejscach. Dodatkowo, bagażnik rowerowy można uchylić, co pozwala skorzystać z bagażnika w samochodzie bez konieczności zdejmowania rowerów.