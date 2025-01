1500 zł i 15 punktów za wyprzedzanie? To nie zawsze jest reguła

Wyprzedzanie na przejściu i wyprzedzanie na skrzyżowaniu to jedne z najsurowiej karanych (bo i bardzo niebezpiecznych) wykroczeń na polskich drogach. Za wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed nim kierujący zostanie ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 15 punktami karnymi, za wyprzedzanie na skrzyżowaniu dostanie 1000 zł i 10 punktów karnych.

Jak widać, dwa takie przewinienia i można żegnać się z prawem jazdy. Co więcej, w przypadkach obu z nich działa zasada recydywy - jeśli kierujący popełni to samo wykroczenie w przeciągu dwóch lat od pierwszego, to mandat rośnie dwukrotnie (liczba punktów się nie zmienia).

Wyprzedzanie na pasach i skrzyżowaniu - co mówią przepisy?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym jasno zabrania kierującemu "wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany". Podobny przepis tyczy się wyprzedzania na skrzyżowaniu, które jest zabronione, "z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany".

Czym jest ruch kierowany? To nic innego jak ruch, który sterowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przez policjanta (lub inną osobę do tego uprawnioną). W takich wypadkach, przejeżdżając przez skrzyżowanie z pasami, kierowcy mogą spokojnie wyprzedzać zarówno na jak i przed nimi, a także na samej krzyżówce.

Oczywiście przepisy nadal wymagają od kierowcy zachowania szczególnej ostrożności i upewnienia się, że ma wystarczającą widoczność i miejsce do wykonania manewru, nie utrudniając przy tym ruchu innym uczestnikom. Istotne jest również sprawdzenie, czy pojazd jadący za nami nie rozpoczął już wyprzedzania oraz czy kierowca przed nami nie sygnalizuje zamiaru wykonania podobnego manewru lub zmiany pasa ruchu. Podczas samego wyprzedzania należy utrzymać bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub innego uczestnika ruchu.

Wyprzedzanie na pasach, a stworzenie zagrożenia - mandat to nawet 30 000 zł

W przypadku gdy policjant stwierdzi że kierowca swoim manewrem doprowadził do stworzenia zagrożenia w ruchu, może on zostać ukarany wysoką grzywną - do 5000 zł w postępowaniu mandatowym lub nawet do 30 000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Warto pamiętać, że nawet minimalne wysunięcie przodu pojazdu przed inny samochód w rejonie przejścia może zostać zakwalifikowane jako wyprzedzanie. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy zauważymy zatrzymujące się przed przejściem pojazdy - może to oznaczać, że ustępują one pierwszeństwa pieszym, którzy mogą być niewidoczni i wyjść zza innych aut.

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierowca powinien zmniejszyć prędkość i zachować wzmożoną uwagę. Historia zna zresztą przypadki policjantów, którzy jadąc radiowozem niejako "wrabiali" kierowców przed dojazdem do pasów znacząco przed nimi zwalniając. W ten sposób doszło do "wyprzedzenia" pojazdu bezpośrednio przed przejściem. To oczywiście rzadkość, ale dobrze pokazuje, jak łatwo można narazić się na wysoki mandat i dużą liczbę punktów.

