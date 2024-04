Spis treści: 01 Nie dla "tirów" na nauce jazdy

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami, w ostatnim czasie w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W tym przypadku chodzi o obowiązek wymiany dotychczasowych ciężarówek służących do nauki jazdy na zestawy składające się z ciągnika siodłowego i naczepy, zwane potocznie "tirami". Taka rewolucja planowana była na koniec 2024 roku, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie odłożona w czasie o kolejne dwa lata.

Nie dla "tirów" na nauce jazdy

W grudniu 2019 roku pojawiły się przepisy zwiastujące rewolucję w zakresie szkolenia zawodowych kierowców. Chodziło o obowiązek szkolenia kandydatów na kierowców kategorii C+E na nowych zestawach składających się z ciągnika i naczepy. To efekt skarg pracodawców branży transportowej, którzy zwracali uwagę, że osoby wchodzące na rynek pracy nie dysponują umiejętnościami prowadzenia tzw. "tirów" i często muszą być przyuczane do prowadzenia takich zestawów we własnym zakresie.



Obecnie szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego (tzw. "solówki") i przyczepy. Dla ośrodków nauki jazdy oznacza to spore oszczędności. W zależności od potrzeby, ten sam pojazd ciężarowy może być wykorzystywany do nauki kursantów starających się o kategorię prawa jazdy C lub C+E.

Jednak efektem ubocznym jest wskazywany przez środowisko brak umiejętności prowadzenia dużych zestawów przez świeżo upieczonych kierowców. Zmiana w tym zakresie jest więc jak najbardziej potrzebna, bo zdecydowania większość osób decydujących się na kurs prawa jazdy C+E robi to właśnie z myślą o zawodowym prowadzeniu "tirów".

Rewolucja w prawach jazdy odłożona o dwa lata

Jeszcze w ubiegłym roku ówczesne władze Ministerstwa Infrastruktury zapowiadały, że wynikający z obowiązujących przepisów termin graniczny, obligujący szkoły nauki jazdy do wymiany taboru przed końcem 2024 roku, najprawdopodobniej zostanie wydłużony z uwagi na:

Liczne postulaty szkolenia kierowców, jak również stanowisko Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, wskazujące na bardzo trudną sytuację finansową branży szkoleniowej i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Wszystko wskazuje na to, że resort wywiąże się z tych zapowiedzi i - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - wydłuży tzw. okres przejściowy do roku 2026.

Prawo jazdy na "tira" bez zmian. C+E po staremu do 2026 roku

W uzasadnieniu do opublikowanego w RCL projektu czytamy, że w toku prac nad nowym rozporządzeniem wzięto pod uwagę:

aktualną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie,

trudności produkcyjne powodujące długi okres oczekiwania na zamówione pojazdy,

długie okresy oczekiwania na dostosowanie pojazdu (dodanie dodatkowego pedału hamulca) do potrzeb szkolenia,

potrzebę przeszkolenia instruktorów.

Ustawodawca wziął też pod uwagę, że mali przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C+E dotychczas wykorzystywali posiadany samochód ciężarowy stosowany do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C, a kursanci - z reguły osoby pracujące - preferują popołudniowe godziny szkolenia. Efekt?



Ośrodki będą zmuszone do szybkiego zakupu wielu tego typu pojazdów, bowiem osoby szkolone zazwyczaj są osobami pracującymi, które preferują popołudniowe godziny jazd (18-20). Tym samym, przeprowadzenie szkolenia dla grupy kandydatów w zakresie prawa jazdy kategorii C+E będzie wymagało zakupu co najmniej kilku zestawów ciągnik siodłowy z naczepą zauważają autorzy projektu.

Rewolucja w prawach jazdy odłożona o dwa lata. Ale możesz szkolić się na "tirze"

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia, jego autorzy proponują więc, by "zachowując ideę wymiany pojazdów do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C+E na ciągniki siodłowe z naczepami" - wydłużyć okres przejściowy na wymianę dotychczasowych pojazdów na nowe do 1 stycznia 2026 roku.



Jednocześnie należy wskazać, że ośrodki szkolenia kierowców, które kupiły już ciągniki siodłowe z naczepą mogą z ich wykorzystaniem szkolić i egzaminować bowiem przepisy rozporządzenia nie przewidują ograniczenia w tym zakresie uspokajają przedstawiciele resortu.

Zgodnie z treścią opublikowanego projektu, nowe rozporządzenie w tej sprawie miałoby wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.