Nie dla "tirów" na nauce jazdy. Rewolucja w szkoleniu opóźniona o dwa lata

Wygląda na to, że szkoły nauki jazdy dostaną dodatkowe dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących taboru wykorzystywanego do szkolenia kierowców pojazdów. Chodzi o obowiązek zainwestowania w ciągniki siodłowe i naczepy, tak by kierowcy starający się o prawo jazdy kategorii C+E zyskali większe doświadczenie za kierownicą "tira".

Zdjęcie Ośrodki nauki jazdy nie bedą musiały kupować ciągników siodłowych do końca 2026 roku / PIOTR KAMIONKA/REPORTER/PIOTR KAMIONKA/REPORTER / Agencja SE/East News