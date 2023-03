Ile można mieć punktów karnych w 2023 roku? Sprawdź, bo stracisz prawo jazdy

Spis treści: 01 Jaki jest limit punktów karnych i kiedy traci się prawo jazdy?

02 Utrata prawa jazdy - co dalej?

03 Czy da się zmniejszyć ilość punktów karnych?

04 Jak długo ważne są punkty karne?

05 Co z punktami karnymi sprzed zmiany przepisów?

06 Gdzie sprawdzić ile mamy punktów karnych?

07 Co można sprawdzić w systemie CEPiK?

08 Ilość punktów karnych sprawdzisz też na komisariacie

Jaki jest limit punktów karnych i kiedy traci się prawo jazdy?

Według przepisów kodeksu drogowego maksymalna ilość punktów karnych za wykroczenia drogowe to 24 punkty. Każdy kolejny punkt oznacza utratę prawa jazdy oraz konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Te zasady dotyczą kierowców powyżej 20 roku życia ze stażem dłuższym niż rok.

Dla kierowców poniżej 20 roku życia oraz posiadających prawo jazdy nie dłużej niż rok, prawo przewiduje limit 20 punktów co oznacza, że uzbieranie przysłowiowego "oczka" - 21 punktów - kończy się dla nich utratą uprawnień. Od 1 stycznia 2022 młodych kierowców obowiązuje również inny limit punktów jakie mogą otrzymać za jedno wykroczenie. W przypadku doświadczonych kierowców maksymalny limit punktów za jedno wykroczenie wynosi 15 punktów, a w przypadku młodych kierowców aż o 5 więcej, czyli 20.

To oznacza, że jeśli młody kierowca popełni jedno poważne wykroczenie, może wyczerpać swój limit punktów, a każde kolejne przewinienie będzie skutkowało utratą prawa jazdy.

Utrata prawa jazdy - co dalej?

Dzięki wprowadzeniu systemu CEPiK nie ma już obowiązku wożenia ze sobą fizycznego dokumentu prawa jazdy. Co się dzieje w takim razie, jeśli przekroczymy dozwolony limit punktów za wykroczenia i policja będzie chciała zatrzymać nasze prawo jazdy? Nie musimy oddawać im fizycznego dokumentu, ale jeśli przekroczymy limit punktów, lub utracimy prawo jazdy za inne przewinienie, ta informacja trafi do systemu, gdzie zostanie dodany wpis o zatrzymaniu uprawnień. Policja sprawdzi tę informację przy każdej następnej kontroli, a wtedy poniesiemy znacznie poważniejsze konsekwencje za jazdę bez uprawnień.

Warto zaznaczyć, że utrata prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych oznacza, że jeśli zechcemy odzyskać uprawnienia będziesz musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy i zdać zarówno egzamin teoretyczny, jak i praktyczny. Na szczęście nie oznacza to, że musimy od początku przechodzić całego kursu na prawo jazdy, wystarczą same egzaminy.

Czy da się zmniejszyć ilość punktów karnych?

Jeszcze do niedawna istniała możliwość zredukowania ilości punktów karnych. Aby to zrobić wystarczyło wziąć udział w specjalnym, płatnym 6-godzinnym kursie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po odbyciu takiego kursu z konta kierowcy znikało 6 punktów. Kurs można było odbyć nie częściej niż raz na pół roku, jednak po wejściu w życie nowych przepisów z 17 września, możliwość odbycia kursu zmniejszającego ilość punktów została zniesiona.

Jak długo ważne są punkty karne?

Zmiana w przepisach, która weszła 17 września 2022 roku określiła na nowo również termin ważności punktów. Do tej pory punkty karne za wykroczenia drogowe były ważne przez 12 miesięcy od popełnienia wykroczenia. Po upływie roku punkty kasowały się, jednak od wejścia w życie nowych przepisów okres ważności punktów karnych wydłużył się z 12 do 24 miesięcy. Na dodatek termin ważności punktów karnych liczy się teraz nie od daty popełnienia wykroczenia, a od daty uregulowania płatności za mandat.

Co z punktami karnymi sprzed zmiany przepisów?

Ważne: przepisy o wydłużeniu terminu ważności punktów karnych obowiązują od 17 września, więc wszystkie punkty karne, które uzbieraliśmy po tym terminie przedawnią się dopiero po upływie dwóch lat. Jeśli przed 17 września mieliśmy na koncie jakieś punkty karne, te w imię zasady "prawo nie działa wstecz" powinny przedawnić się po upływie 12 miesięcy.

Zdjęcie Zmieniony taryfikator oznacza, że punkty karne można łatwo stracić / Stanisław Bielski / Reporter

Gdzie sprawdzić ile mamy punktów karnych?

Dzięki wprowadzeniu systemu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) możemy znacznie łatwiej i wygodniej sprawdzić ilość punktów karnych na naszym koncie nie wychodząc z domu. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia punktów karnych jest skorzystanie z aplikacji mobilnej mObywatel, w której znajdziemy interesujące nas informacje.

Aby sprawdzić ilość punktów karnych można też wejść na www.obywatel.gov.pl i wybrać zakładkę "Kierowcy i pojazdy", kliknąć opcję "Sprawdź punkty karne" i zalogować się do systemu CEPiK za pomocą profilu zaufanego - na przykład za pośrednictwem bankowości internetowej. W systemie możemy sprawdzić także m.in. datę i miejsce otrzymania mandatu oraz szczegóły przewinienia.

Co można sprawdzić w systemie CEPiK?

Skorzystanie z usług systemu CEPiK pozwala sprawdzić ilość punktów karnych, dowiedzieć się kiedy i za jakie wykroczenia zostały nam przypisane, a także zobaczyć czy mamy jakieś nieaktywne punkty karne (np. za odmowę przyjęcia mandatu), czekające na decyzję sądu. CEPiK umożliwia też korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i sprawdzenie informacji dotyczących naszego prawa jazdy czy też samochodów. Możemy sprawdzić termin ważności badania technicznego, a nawet zgłosić sprzedaż pojazdu.

Ilość punktów karnych sprawdzisz też na komisariacie

Jeśli nie chcemy korzystać z usług serwisu obywatel.gov.pl, aby sprawdzić ilość punktów karnych na swoim koncie możemy również skorzystać z bardziej tradycyjnej formy. Wystarczy wybrać się na komisariat i okazać dowód osobisty, aby uzyskać informację o stanie swojego konta punktowego i terminie ważności. Te informacje można otrzymać zupełnie za darmo, ale jeśli potrzebujemy pisemnego potwierdzenia, będziemy musieli wypełnić wniosek i przygotować się na wydatek 17 zł.

