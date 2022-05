Egzamin na prawo jazdy? Pamiętaj o tym dokumencie

Oprac.: Paweł Rygas Prawo jazdy

Jeśli wybierasz się na egzamin na prawo jazdy, koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu. W przypadku dowodu nie może to być telefon z dostępem do aplikacji mobywatel. W przeciwnym wypadku nie zostaniesz dopuszczony do egzaminu.

Zdjęcie Egzamin na prawo jazdy? Musisz mieć ze sobą fizyczny dokument tożsamości / Getty Images