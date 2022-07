Kursy na prawo jazdy zdrożeją? Wszystko przez jeden unijny wymóg

Dziennik Gazeta Prawna wystosował zapytanie do Ministerstwa Finansów o różnice między wyrokiem TSUE, a stanowiskiem prezentowanym przez szefa Krajowej Informacji Skarbowej. W odpowiedzi czytamy, że "zagadnienie to jest wnikliwie analizowane".

Kurs na prawo jazdy to szkolenie specjalistyczne

A przynajmniej tak stwierdził TSUE w swoim wyroku z 14 marca 2019 roku. Z tego tytułu nie obejmuje go unijne zwolnienie z VAT usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Samo orzeczenie dotyczyło jednej ze szkół nauki jazdy na terenie Niemiec, jednak swoją mocą obejmuje cały teren Unii Europejskiej.

I tu pojawił się problem, bowiem w Polsce, na mocy tego samego prawa, kursy na prawo jazdy kat. B są zwolnione z podatku VAT. Kolejne podstawy do tego stanowią interpretacje indywidualne szefa KIS, które z kolei oparte są o zapisy ustawy o VAT. Chodzi dokładnie o przepis zwalniający z podatku VAT "usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach".

Jeśli więc szkoła jazdy prowadzi szkolenia w oparciu o zapisy ustawy o kierujących pojazdami, wszystko powinno być w porządku.

O ile mogą podrożeć kursy na prawo jazdy?

Problem w tym, że szef KIS w ogóle nie odniósł się w swojej opinii do wspomnianego wyroku TSUE. Nadrzędna względem KIS jest Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która może zmienić stanowisko w tej sprawie. Takie prawo daje jej ordynacja podatkowa. Jeśli więc po ponownej analizie przepisów urzędnicy dojdą do wspólnego wniosku, że dotychczasowa interpretacja przepisów stała w opozycji do wyroku TSUE, szef KAS będzie mógł a nawet musiał, oficjalnie zmienić wydaną interpretację.

Co to oznacza dla przyszłych kierowców? Nic więcej jak tylko (albo aż) podwyżki cen kursów na prawo jazdy o 23 proc. VAT. Już teraz przyszli kierowcy, w zależności od miasta, w którym chcą się uczyć, muszą za kurs prawa jazdy kategorii B zapłacić między 1950 a 2500 zł.

