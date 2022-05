Kod 78 w prawie jazdy

Prawo jazdy na automat uprawnia do jazdy każdym samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Auto nie może być wyposażone w sprzęgło lub dźwignię ręczną dla pojazdów kategorii AM lub A1. Dopuszczalna masa całkowita wynosi maksymalnie 3,5 tony, nie licząc lekkiej przyczepy o masie do 750 kg.

Zrobienie prawa jazdy na automat skutkuje tym, że w dokumencie pojawia się oznaczenie B z kodem 78. Oznacza to, że kierowca może poruszać się po drogach samochodem wyposażonym w automatyczną przekładnię. Nie ma znaczenia rodzaj napędu samochodu.

Manualna skrzynia biegów coraz częściej jest zastępowana przez automatyczną. Komputerowe sterowanie przekładnią może skutkować bardziej dynamiczną i oszczędniejszą jazdą.

Kierowcy zwracają również uwagę, że łatwiej im skupić się na drodze, znakach i otoczeniu podczas jazdy automatem. Można się więc spodziewać, że kod 78 będzie coraz częściej widywany w prawach jazdy.

To, czy powinno się zdawać egzamin na prawo jazdy na automat, czy lepiej wybrać tradycyjną kategorię B, zależy od planów. Jeżeli zamierzamy od razu kupić samochód z automatyczną skrzynią biegów, lepiej wybrać tę pierwszą opcję.

Kiedy jednak priorytetem jest łatwiejszy egzamin, warto dobrze się zastanowić.

Egzamin na prawo jazdy. Automat a manual - jakie są różnice?

Egzamin na prawo jazdy muszą zdać wszyscy przyszli kierowcy - bez względu na to, czy wybrali skrzynię automatyczną, czy zdecydowali się na manualną. Wbrew pozorom w obu przypadkach przebieg samego egzaminu wygląda podobnie.

W pierwszej kolejności trzeba wyjeździć minimum 30 godzin szkoleniowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykupić ich więcej, jeżeli nie brakuje pewności podczas kierowania autem.

Następnie zdaje się część teoretyczną. Składają się na nią pytania zamknięte obejmujące znajomość przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność rozwiązywania kłopotliwych sytuacji na drodze.

Ostatnim etapem kursu na prawo jazdy jest część praktyczna i to tu widoczne będą największe różnice. Przede wszystkim - czas oczekiwania. Nie każdy WORD dysponuje samochodem z automatem. Z tego powodu oczekiwanie na egzamin może się wydłużyć.

Automatem w mieście jeździ się znacznie łatwiej. Prościej podjechać pod górę czy przemieszczać się w korku. Nie ma również ryzyka zgaszenia silnika z uwagi na spadek obrotów, a sama obsługa pedałów jest łatwiejsza. W automatach pojawiają się tylko dwa z nich - gaz i hamulec.

Kurs na prawo jazdy automatem to jednak dobry wybór dla tych osób, które nigdy wcześniej nie siedziały za kierownicą i nie mają jeszcze wyrobionych nawyków charakterystycznych dla manualnej skrzyni biegów, na przykład obsługi sprzęgła.

Kod 78 w prawie jazdy. Czy można jeździć autem z manualną skrzynią biegów?

Wielu kierowców zastanawia się, czy z kodem 78 w prawie jazdy można jeździć autem z manualną skrzynią biegów. Przepisy nie dopuszczają takiej możliwości.

Kierowca, który zostanie zatrzymany do kontroli za kierownicą manuala z prawem jazdy na automat, zapłaci mandat tak samo, jak osoba, która porusza się po drogach bez prawa jazdy. Minimalna wysokość kary w tym przypadku to 1500 zł.

Jeżeli chce się zamienić automat na manual, wtedy należy zdać egzamin na zwykłe prawo jazdy kategorii B.

Prawo jazdy na samochód z automatem dostępne jest w Polsce od 2009 r. i wszystko wskazuje na to, że tych dokumentów będzie wydawanych coraz więcej. Same pojazdy automatyczne są wprawdzie droższe niż ich klasyczne odpowiedniki, ale jazda nimi jest zdecydowanie prostsza, co przyciąga kolejne osoby.